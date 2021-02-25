«Реал» столкнулся с непростой задачей на старте плей-офф Лиги чемпионов. «Мадриду» предстояла встреча с «Аталантой» – второй по результативности командой Серии А. Очевидно, Зидан понимал, что его парням придется непросто в матче с одним их самых атакующих клубов Европы. Поэтому за день до игры мудрый Зизу сделал все, чтобы настроить и вдохновить команду на труднейший матч.

После тренировки Зидан собрал игроков в центре поля и толкнул мощную мотивационную речь.

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«Относитесь к этому матчу как к домашнему. В последнее время вы играете хорошо. У нас есть все качества, чтобы завтра все закончилось в нашу пользу. Делайте все как обычно – вот и все, а завтра сохраняйте позитивное мышление.

Отнеситесь к игре так, как будто это единственный матч. Старайтесь не думать об ответной встрече. Противостояние начнется завтра, в среду, здесь. У нас все хорошо, мы играем как команда. И мы должны защищаться как единое целое, это самое главное.Будет очень важно, чтобы мы играли как команда, особенно в защите, потому что так мяч быстрее попадет к нам».

К слову, это не первое выступление Зизу, вдохновившее команду на подвиг – самым известной стала речь француза в перерыве финала ЛЧ-2017 против «Ювентуса». Команды ушли в раздевалки при счете 1:1, во втором тайме «Реал» забил три и выиграл второй подряд Кубок чемпионов.

«Реал» выиграл со счетом 1:0, победный мяч забил Ферлан Менди.

С 18-й минуты «Аталанта» играла в меньшинстве после удаления защитника Тимо Фройлера.

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