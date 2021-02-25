В УЕФА планируют, что первый финал обновленной Лиги чемпионов пройдет за пределами Европы.

Руководство континентальной организации рассчитывают, что новая модель из 36 команд будет действовать как минимум на протяжении девяти сезонов и стартует уже с сезона-2024/25. В качестве презентации для потенциальных партнеров в УЕФА предложили, чтобы финальный матч первого розыгрыша прошел в американском Нью-Йорке.

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Президент союза Александер Чеферин предлагал перенести решающую встречу ЛЧ за пределы Европы еще после избрания в 2016 году. «Мне кажется, это может быть отличная идея в будущем. Нужно обсудить ее. Поехать, например, из Португалии в Азербайджан сейчас так же просто, как в Нью-Йорк. Для болельщиков это не станет серьезной проблемой», – говорил Чеферин.

Европейцы планируют выйти на привлекательный американский рынок. Финал может пройти в Нью-Йорке в субботу в 15:00 по времени восточного побережья. Соответственно, по Москве это всего лишь 23:00 (а еще 20:00 в Великобритании и 21:00 в большинстве стран Старого Света). «Мы видели в Штатах толпы из 100 тысяч зрителей, которые хотели попасть на предсезонные товарняки с участием европейских топ-клубов. С коммерческой точки зрения УЕФА нужно изучить эту возможность», – заявил один из американских футбольных инсайдеров в интервью The Sun.

По задумке УЕФА, все 36 участников сыграют друг с другом по 10 матчей по так называемой швейцарской системе. Первые восемь клубов сразу пройдут в 1/8 финала, оставшиеся сыграют в матчах плей-офф за еще восемь мест.

В пользу реформы Лиги чемпионов говорит и то, что большинство телевизионных контрактов (в частности, у «Матч ТВ») заключены как раз до конца сезона-2023/24.

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