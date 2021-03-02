Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар раскритиковал подписчиков за отсутствие поддержки при восстановлении от травмы.
«В один из дней я публиковал, что делаю во время лечения при повреждении. Постил все от начала и до конца. И никто мне не прислал ни одного сообщения: «Вау, какой профессионал, он заботится о здоровье», никто», – пожаловался 29-летний бразилец в сторис инстаграма (цитата по AS).
Лига чемпионов УЕФА
Неймар высмеял пенальти в пользу «Барселоны» и тут же стер твит
Неймар получил травму 10 февраля в матче чемпионата Франции против «Кана». Сообщалось, что он пропустит четыре недели и не поможет «ПСЖ» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
- Уже через две недели после повреждения Ней вернулся к индивидуальным тренировкам, но пока не присоединился к общей группе.
- Источники Le Parisien писали, что в «ПСЖ» рассчитывают поберечь бразильца и не выпустят его на игру с «Барсой».
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Неймар пропустит месяц из-за травмы и не сыграет с «Барселоной»
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«Слезы боли и отчаяния». Неймар прокомментировал новую травму