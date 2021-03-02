«В один из дней я публиковал, что делаю во время лечения при повреждении. Постил все от начала и до конца. И никто мне не прислал ни одного сообщения: «Вау, какой профессионал, он заботится о здоровье», никто», – пожаловался 29-летний бразилец в сторис инстаграма (цитата по AS).