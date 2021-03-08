Накануне ответной игры ЛЧ между «ПСЖ» и «Барселоной» полыхнул настоящий скандал – фанаты парижского клуба оскорбили певицу Шакиру, девушку защитника каталонского клуба Жерара Пике. После этого за нее вступился твиттер и не дает инциденту угаснуть.

7 марта фанаты «ПСЖ», провели шествие в Париже, на котором пронесли несколько баннеров: «Париж город света, пусть наши цвета сияют», «Барселона», не добро пожаловать», «Европа, приветствуй Париж, стоя на коленях». Но самая оскорбительная растяжка, «Shakira a la Jonquera», предназначалась Шакире – подруге Жерара Пике. В ней болельщики «ПСЖ» предложили певице проследовать в старый французский бордель, расположенный на территории Испании.

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Этот мизогинный баннер возмутил юзеров твиттера – в тренды соцсети ворвался хэштег #RespectShakira в поддержку певицы.

«Шакира – женщина, которая неустанно боролась за права самых обездоленных, мы полностью отвергаем очерняющие высказывания в ее адрес и адрес любой женщины. Уважайте Шакиру», – это содержание лишь одного из многих твитов в поддержку колумбийской певицы. Всего их насчитывается уже более 30 тысяч. На данный момент ни певица, ни ее партнер Жерар Пике не высказались об акции солидарности со стороны поклонников по всему миру.

Шакира встречается с Жераром Пике уже одиннадцать лет. За это время у пары родилось двое детей.

Ответный матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в 23:00 (мск).

Первая игра на «Камп Ноу» осталась за «Парижем» – 4:1. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе.

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