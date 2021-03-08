Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа порассуждал о таланте своего экс-одноклубника Криштиану Роналду. Француз назвал момент, когда Криш окончательно превратился из просто талантливого игрока в инопланетянина – это случилось в гостевом матче против «Ромы» в 1/4 Лиги чемпионов 2007/08.

«Мяч летел в свободную зону, и он бросился туда с невероятной силой, ведь ему нужно было преодолеть, может быть, 20 метров, чтобы ворваться в штрафную и успеть к мячу. И он прыгнул так высоко, как не прыгал никто. А теперь он делает это каждую неделю.

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Я не знал, что в этом парне есть это. Я знал, что у него есть навыки и талант, но понятия не имел, что он может забивать такие мячи. Это было мощно, смело, и он не заботился о том, что может получить серьезную травму. Именно тогда я подумал: «Погодите-ка, этот парень – настоящий зверь», – признался Саа в интервью talkSPORT

В составе «МЮ» Роналду провел 307 матчей и забил 130 мячей

В сезоне-2020/21 Криш забил 27 мячей и отдал три ассиста в 31 матче.

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