В глазах многих болельщиков «Ювентус» имеет репутацию грязного клуба, активно работающего с судьями. Окончательно противный ярлык приклеился в 2006-м, когда в Италии разгорелся Кальчополи – коррупционный скандал в футболе.

Главным злодеем истории выступил Лучано Моджи – гендиректор «Ювентуса». В расследовании итальянских полицейских оказались записи телефонных разговоров чиновника, который договаривался о назначении на матчи «бьянконери» заряженных арбитров. В итоге «Ювентус» с позором вылетел в Серию В, а Моджи получил 5 лет тюрьмы и пожизненный бан от футбола.

Лучано Моджи. «Ювентус» Фото: Getty Images

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Но это не первый случай, когда великий клуб заподозрили в нечестной игре. Один из самых громких коррупционных скандалов в истории туринцев разгорелся в сезоне-1972/73. Тогда «Ювентус» доминировал в Серии А и мечтал упрочить могущество в Европе победой в Кубке европейских чемпионов (у обоих врагов из Милана было уже по 2 КЕЧ). Но никак не мог добраться даже до финала: именно в 1973 году итальянцы решили сыграть нечестно.

Многие вопросы в клубе решал генеральный директор Итало Аллоди. Он прослыл интеллектуальным человеком с большой любовью к искусству. Но репутация у него оказалась сомнительная: кто-то говорил о нем только хорошее, кто-то утверждал о его скользкости и коррумпированности. Аллоди пришел в «Ювентус» из «Интера» и захватил с собой Дежо Шолти – человека, которого окрестили «посредником». Уже тогда футбольные люди знали венгра как ушлого проныру, решающего дела в кабинетах.

Кубок европейских чемпионов-1972/73 складывался для туринцев чудесно: в составе зажигал полузащитник Фабио Капелло, с которым они прошли «Марсель», немецкий «Магдебург» и венгерский «Уйпешт». На пути к финалу перед «Ювентусом» возник дерзкий «Дерби» во главе с Брайаном Клафом. Английские выскочки разгромили мощную «Бенфику» и напугали Европу брутальным характером – никто не хотел играть против мощных и мотивированных англичан, которые ломали кости соперников ради мечты.

Тогда боссы «Ювентуса» решили перестраховаться, и скандал случился уже в первой игре. На матч в Турине был назначен немец Герхард Шуленбург, который в первом тайме откровенно прощал регулярную грубость туринца Джузеппе Фурино. А в перерыве произошло странное: Шуленбург задержался в подтрибунном помещении, когда к нему отправился Хельмут Халлер – немецкий игрок «Ювентуса». Это заметил помощник Клафа Питер Тэйлор, который попытался подслушать диалог арбитра и соперника, но путь ему преградили. Тэйлор описал их «итальянцами бандитского вида». Загорелась потасовка, и страсти накалились еще сильнее, потому что перед игрой представители «Дерби» публично заявили о давней дружбе судьи Шуленбурга и Халлера.

Во втором тайме сторонники теории заговора ликовали: судья посадил на карточки Роя Макфарланда и Арчи Гемилла – ключевые игроки «Дерби» оказались дисквалифицированы на ответку.

Брайан Клафф и Питер Тэйлор, «Дерби» Фото: Getty Images

После матча англичане горели: кричали о произволе и предвзятости арбитра. «Мошенники, ублюдки», – не стеснялся в выражениях Клаф. Туринцы смеялись и парировали тем, что у «Дерби» и так не было шансов: счет 3:1, по их мнению, полностью отражал расклад сил на поле. Еще итальянцы добавили, что беседа Шуленбурга и Халлера – не более чем дружеская болтовня соотечественников из Западной Германии.

Но не все считали 3:1 гарантией выхода в финал. «Дерби» обладал внушительным характером, и первый гол «баранов» в ответной игре мог бросить «Ювентус» под сумасшедшее давление. Это понимал и тот самый Дежо Шолти – посредник гендиректора Аллоди. За несколько дней до матча в Англии решала уехал в Лиссабон, где провел тайную встречу с арбитром Франсиско Родриго Лобо. Чтобы понять могущество Шолти, достаточно знать один факт: он был в курсе назначения Лобо на матч с «Дерби», когда об этом еще не сообщили даже самому рефери.

Дежо предложил Франсиско хитрую схему: судья должен был лететь по маршруту Лиссабон-Мадрид-Милан-Турин. Для того, чтобы запутать следы и скрыть изначальную цель поездки. «Вы можете остановиться в моем доме. Потом я бы хотел, чтобы вы встретились с президентом и другими руководителями «Ювентуса», – шепнул Шолти.

Потом посредник опустил руку в карман, достал оттуда связку ключей от автомобиля и потряс ими перед офигевшим арбитром. «Смысл посыла был в том, что из Италии в Лиссабон я вернусь не на самолете, а на собственной машине», – привел воспоминания Лобо британский журналист The Times и футбольный писатель 70-х Брайан Гланвиль.

Шолти все сделал тихо, но прокололся в одном – Франсиско оказался честным человеком. Он заранее узнал о желании Дежо поговорить и сообщил об этом в Ассоциацию португальских арбитров. Те дали добро на встречу, желая узнать истинные мотивы Шолти.

«Смотри, Франсиско. Мои друзья и я очень заинтересованы в результате ответного матча. Для меня это не будет стоить ничего. Я в любом случае должен платить игрокам, здесь нет проблем. В моем перечне уже 19 человек, и будет совершенно нетрудно вписать туда и 20-го. У меня полностью развязаны руки, и я могу делать для клуба все что хочу. Если я напишу 20 человек, вместо 19, никто мне ничего не скажет. Цена вопроса – 5 тысяч долларов. Это не проблема для меня», – уверял посредник на той встрече.

Лобо отказался от щедрого подарка, несмотря на высокий соблазн. «5 тысяч долларов и автомобиль – это четыре года работы арбитром», – вспомнил португалец.

Шолти не принял отказ, попросил Франсиско подумать и доставал по телефону. Тогда Лобо включил запись диктофона и запротоколировал весь диалог с мошенником.

Лобо: «Я получил извещение о назначении на ответный матч между «Дерби» и «Ювентусом». Но я не могу поехать в Турин…»

Шолти: «Вы можете лететь через Париж?»

Лобо: «… я понимаю! Мы заключим соглашение в Париже».

Шолти: «Да».

Лобо: «Соглашение, о котором мы говорили в «Рице», – это 5 тысяч долларов?»

Шолти: «Да».

Лобо: «Хорошо, мне больше нечего вам сказать».

Шолти: «Думаю, мы обсудим это при личной встрече».

Португальский святоша сразу отправил запись в Ассоциацию португальских судей, которая донесла о ситуации в УЕФА. За честность футбольные чиновники оставили в силе назначение Лобо на ответный матч полуфинала. Франсиско отработал на отлично: поставил справедливый пенальти в ворота «Ювентуса» (англичане не забили) и обоснованно удалил Роджера Дэвиса из «Дерби». Несмотря на счет 0:0, который вывел «Ювентус» в долгожданный финал, вопросов к Лобо не возникло.

«Ювентус» – «Дерби» Фото: Getty Images

Схема Шолти вскрылась, и разгорелся скандал. Но его достаточно быстро потушили в УЕФА: несмотря на публичное расследование, чиновники не только оправдали «Ювентус», но и поблагодарили клуб за помощь в расследовании. Почему?

Основным аргументом «бьянконери» было то, что они якобы понятия не имели о планах Шолти. Итальянцы полностью спихнули вину на провалившего посредника и публично его пристыдили. «Что же делать, если вокруг нашего клуба постоянно крутятся какие-то сумасшедшие», – посетовал президент «Ювентуса» Джампьеро Бониперти.

УЕФА с удовольствием принял позицию «Турина»: европейским властям никак не хотелось, чтобы элитный клуб оказался в темной истории. Это обрушило бы тень и на Кубок европейских чемпионов, и на УЕФА, и на весь европейский футбол. Казнь Шолти удовлетворила всех, кроме дотошного Брайана Гланвиля: позже журналист раскопал официальный документ с подписью Дежо, где подтверждалось, что посредник имеет возможность вести переговоры от лица «Ювентуса».

Но всем было уже плевать. Тем более что сразу после скандала «Турин» уволил еще и Аллоди, окончательно очистившись от всех героев черной истории.

«У меня есть враги, завистливые люди, которые никак не могут объяснить мое везение, кроме как коррупцией и всякими ухищрениями. Я живу за счет умения строить отношения с людьми. Это дар, инстинкт. У кого этого нет, уже не будет. А я расплачиваюсь за свои интересы вне футбола. Я знаю разницу между Шопеном и Шопенгауэром. Я могу рассуждать о вещах, далеких от футбола, и этого мне не прощают», – оправдывался Аллоди.

Самое мистическое (а может, логичное и закономерное) в истории то, что протеже Аллоди является Лучано Моджи, который тогда уже работал в клубе. Он взял на себя функции Итало, и мы все помним, к чему это привело в 2006-м.

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