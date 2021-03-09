«Ювентус» – «Порту» (9 марта, 23:00)

«Ювентус» сенсационно проиграл первый матч, хотя не выглядел хуже соперника – исход решили мелкие детали и непозволительные персональные ошибки. Конечно, вылет в первом же раунде плей-офф для одного из сильнейших клубов мира станет мощнейшим финансовым и имиджевым ударом перед летним трансферным окном, поэтому «бьянконери» сделают все возможное, чтобы пролезть в четвертьфинал.

Лига чемпионов УЕФА «Юве» пытался купить ЛЧ в 1973-м. Тогда скандал замяли 2 ЧАСА НАЗАД

В последних четырех матчах «Ювентус» добился трех убедительных побед и один раз сыграл вничью, а вот «Порту» смазал игры с «Брагой» (2:3) и «Спортингом» (0:0). Вероятно, хозяева подойдут к игре в лучшем психологическом состоянии и покажут свой уровень. В конце концов, за них играет сам Криш, который умеет делать результат.

«Боруссия» Дортмунд – «Севилья» (9 марта, 23:00)

Эрлинг Холанн и Торган Азар, «Боруссия» Дортмунд Фото: Getty Images

После 3:2 в гостях дортмундцы сыграют в любимый футбол на контратаках, который неизбежно приводит к большому количеству голов. «Севилье» для прохода в четвертьфинал нужно забить два и не пропустить, но такая установка выглядит нереальной.

У «Боруссии» не будет Санчо и еще нескольких довольно важных игроков, но даже их отсутствие не помешало на выходных дважды забить «Баварии» силами Холанна. А тут «Севилья», оборона которой в последних матчах серьезно барахлит – в пяти встречах испанцы пропустили 8 мячей, два из которых от скромного «Эльче».

«Ливерпуль» – «Лейпциг» (10 марта, 23:00)

«Ливерпуль» очень плох. В последнем туре АПЛ ребята Клоппа умудрились проиграть на «Энфилде» «Фулхэму», и это поражение стало шестым подряд дома. Что усиливает эффект ужаса, так это статистика: в этих шести проигранных матчах «красные» забили всего один мяч. Да и в первом матче против «Лейпцига» «Ливерпулю» откровенно повезло – все же помнят привозы защитников?

Вице-лидеры Бундеслиги очень хорошо сбалансированы и не позволят себе провести две подряд неудачные встречи в ЛЧ. Учитывая возможности «РБ» в атаке и огромные сложности «Ливерпуля» в обороне (новенький защитник Кабак тоже вылетел из-за травмы), в ворота Алиссона точно влетят один или пара мячей. Найдут ли чем ответить хозяева, большой вопрос.

«ПСЖ» – «Барселона» (10 марта, 23:00)

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Хотя «Барса» восстановилась после сокрушительных 1:4 в первом матче и после выиграла четыре из пяти встреч в чемпионате и Кубке, нет никаких оснований верить в камбэк вроде того из 2017-го. Тем более у «ПСЖ» продолжает жечь Мбаппе, а каталонцы остались на ответную игру без Пике (но даже он не мог сдержать француза).

Для парижан после унижения четырехлетней давности любой матч против «Барселоны» будет как первый, поэтому они не пожалеют сил и еще раз накажут обидчика. После победы на «Камп Ноу» и тотальном контроле игры в это вполне себе верится.

Лига чемпионов УЕФА Экс-игрок «МЮ» назвал момент, когда Криш стал инопланетянином 16 ЧАСОВ НАЗАД