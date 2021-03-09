Действующие чемпионы Примейры, наряду с «Бенфикой», приучили футбольный мир к тому, насколько здорово умеют работать с трансферами и как топово зарабатывают на игроках. Все же помнят лето 2012 года, когда португальские гранды озолотились на 100 млн евро благодаря щедрости «Зенита»? Питерцы тогда отправили «Порту» 60 млн евро за Халка, а в «Бенфику» пришел чек на 40 млн за Витселя.

Такие крупные сделки – абсолютная норма для «драконов». Летом 2020 года они продали футболистов на 72 млн евро (самый выгодный отъезд – Фабиу Силва в «Вулверхэмптон» за 40 млн евро). В сезоне-2019/20 клуб заработал 70 млн на Эдере Милитао (в «Реал» – 50) и Фелипе (в «Атлетико» – 20). С сезона-2012/13, за исключением одного года, «драконы» неизменно получали прибыль в 70 и более млн евро. При этом тратили в разы меньше и явно были в плюсе.

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Как же получилось, что при такой великолепной работе на рынке у клуба накопилось долгов почти на 100 млн евро? Сайт Maisfutebol.iol.pt выяснил, что «Порту» на протяжении нескольких лет брал кредиты, и большую часть из них должен погасить 2021 году. Единственная возможность не платить – договориться с кредиторами о продлении срока погашения долгов.

Источник выяснил, как «драконы» накопили такую долговую сумму. Большая ее часть сложилась из двух облигационных займов (по 35 млн евро каждый) – первый должны были погасить в 2020-м, но продлили на год, а второй – в июне 2021-го. Также «Порту» взял у банка Novo Banco два кредита на 5 и 8,5 млн евро. Срок погашения первого истекает в сентябре 2021-го, второго – в марте этого же года. Последнее: два факторинговых контракта на 3 и 9,5 млн евро. Их также надо покрыть до июля.

Матеус Урибе («Порту») и Альваро Мората («Ювентус») Фото: Getty Images

Таким образом, общая сумма долгов «Порту» – 96 млн евро, и неизвестно, как именно клуб собирается их погасить. Одна из возможностей заработать – максимально далеко пройти в Лиге чемпионов. За выступление на групповом этапе и в плей-офф португальцы уже получат 39,2 млн евро. Выход в 1/4 принесет клубу еще 10,5 млн, но и это не все. «Драконам» полагаются выплаты за телетрансляции и сумма, исходящая из выступлений за последние 10 лет, а также зависящая от коэффициента УЕФА. По данным cityam.com , кэф принесет «Порту» еще 26,6 млн.

Если же заработков в еврокубке не хватит, клубу придется пожертвовать кем-то из лидеров. Transfermark оценивает стоимость состава «драконов» в 264,6 млн евро, а главный их актив – полузащитник Хесус Корона, который стоит 30 млн евро. Летом 28-летним футболистом сборной Мексики интересовался «Челси» и ряд итальянских клубов. Будет максимально красиво, если от проблем клуб спасет человек, чье имя с английского переводится как Иисус.

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