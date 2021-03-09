В Лиге чемпионов пора определить первых четвертьфиналистов. 9 марта решится судьба пар «Ювентус» – «Порту» (1:2 в первом матче) и «Боруссия Дортмунд» – «Севилья» (3:2).

20:55. Накануне матча Андрео Пирло излучал оптимизм и настраивал туринскую команду на камбэк: «Счет оставляет интригу предельно открытой. Надо сыграть с головой, чтобы завершить матч с тем результатом, что выведет в следующий раунд. Завтра будет определяющая для нас игра в Лиге чемпионов.

Парни, продолжающие восстановление, тренировались вместе с нами. Впервые у меня была полная общая группа, если не считать Маттейса де Лигта, который ограничился разминкой. Остальные в строю, пусть некоторые и не готовы нас сто процентов».

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20:26. До старта первых ответных матчей 1/8 меньше трех часов. Пожалуй, главная интрига дня: сможет ли «Ювентус» спастись после неожиданной неудачи в Португалии.

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