Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар все-таки пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» из-за травмы.

Согласно сообщению официального сайта «ПСЖ» , на прошлой неделе бразилец вернулся к частичным тренировкам с командой и продолжит работать по индивидуальной программе. В ближайшие дни будет произведена новая оценка его физического состояния.

Новость об отсутствии Нея в игре против бывшего клуба подогрела интерес к одной из самых популярных конспирологических теорий в отношении бразильца – Неймар всегда пропускает матчи накануне дня рождения сестры. Ответная встреча ЛЧ между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта – сестра бразильца Рафаэлла родилась, сюрприз-сюрприз, 11 марта.

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Традиция пропускать игры перед праздником любимой сестры берет начало с 2015 года – тогда Неймар схватил желтые карточки в двух играх подряд и получил дисквалификацию на матч против «Райо Вальекано» аккурат накануне нужной даты – 11 марта. Спустя год бразилец по аналогичной причине не сыграл с «Эйбаром». 2017 год – мышечное повреждение, 2018-й – травма пятой плюсневой кости. Тренд прервался лишь в 2019 году – Неймар снова травмировался накануне 11 марта, но на этот раз ограничился поздравлением сестренки в инсте. А вместо Бразилии приземлился на трибунах «Парк де Пренс», где 6 марта лицезрел звонкий вылет «ПСЖ» в 1/8 ЛЧ от «МЮ» на последней минуте из-за глупого пенальти.

В прошлом году Неймар и вовсе вышел на поле 11 марта, оформил дубль в ворота «Боруссии» и вывел «Париж» в четвертьфинал ЛЧ. И вот – новая серия любимого, но слегка забытого сериала. Или все-таки досадное совпадение? Кто знает.

Первая игра на «Камп Ноу» осталась за «Парижем» – 4:1. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе.

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