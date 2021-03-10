«Когда смотришь, как Фабиньо играет в защите, кажется, что он делал это всю жизнь», – удивлялся Вейналдум. Голландец почти угадал – Фабиньо начинал профессиональную карьеру именно в обороне. Правда, не в центре, а на правом фланге. В 17 он блеснул на Кубке Сан-Паулу – самом престижном бразильском турнире для игроков младше 20. Парня окрестили новым Майконом и забрали из скромной «Паулинии» в статусный «Флуминенсе».

Юный фулбек попал под крыло Лусио Араухо – агента из компании Polaris Sports и брата легендарного Деку, который на тот момент доигрывал как раз во «Флуминенсе». Но по факту главным покровителем Фабиньо стал влиятельный Жорже Мендеш. Polaris Sports – часть его агентской экосистемы. «Мы верили, что за короткое время он вырастет в защитника мирового класса», – объяснял Араухо.

Жоржиньо Вейналдум и Фабиньо Фото: Getty Images

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За полтора года в клубе Фабиньо лишь раз попал в заявку на матч взрослой команды и перед началом сезона-2012/13 уехал за игровой практикой на другой континент. «Риу Ави» выложил 500 тысяч евро и подписал с перспективным юношей контракт на шесть лет. Скаутский отдел португальцев работал идеально. Например, в том же сезоне на вратарскую позицию «Риу Ави» подписал двух будущих звезд: Яна Облака и Эдерсона.

Казалось, это отличный трансфер для Фабиньо: в команде дают играть молодым, вокруг много бразильцев, язык учить не нужно. Чтобы побыстрее со всеми познакомиться, новичок организовал барбекю в арендованном доме. «Мы отлично провели время, но через три дня он пропал. Сначала нам говорили, что у Фабиньо какие-то проблемы с визой. Потом выяснилось, что он ушел в аренду в мадридский «Реал». Никто не мог в это поверить. Получилось, что барбекю было прощальным», – удивлялся одноклубник Марсело дос Сантос.

Недоумение игроков «Риу Ави» вполне объяснимо – Фабиньо сыграл лишь 45 минут в предсезонном матче и заработал переход в «Реал». Как это вообще возможно? «Такие сделки не проворачиваются за одну ночь. До этого с нами уже несколько раз связывался скаут «Реала» Луис Кампос», – приоткрыл тайну брат Деку. Кампос заприметил Фабиньо на том самом молодежном турнире перед трансфером во «Флуминенсе».

Летом 2012-го «Реал» продал Карвахаля в «Байер», поэтому Жозе Моуринью искал для «Кастильи» человека на правый край защиты. Особенный созвонился с Нуну Эшпириту Санту, который тогда тренировал «Риу Ави», получил положительные рекомендации о Фабиньо и запустил трансферный механизм.

Фабиньо и Денис Черышев в «Кастилье» Фото: Getty Images

О переезде в Мадрид Фабиньо ничего не знал до последней минуты – так решил Мендеш. «На тот момент у Жорже еще не было личного самолета, поэтому мы поехали в Мадрид на машине. Когда я сказал Фабиньо собирать вещи, он спросил: «Что-то не так с медосмотром?» Почти всю дорогу он проспал, а когда проснулся в отеле, в номер постучал Моуринью», – описал детали путешествия Араухо.

Хотя Фабиньо брали под вторую команду «Мадрида», партнеры бразильца были серьезными ребятами. Сезон-2012/13 фулбек провел рядом с будущими триумфаторами Лиги чемпионов: Начо, Каземиро, Лукасом Васкесом, Альваро Моратой, Хесе Родригесом и Денисом Черышевым. В этой компании Фабиньо сыграл на правом фланге защиты 30 матчей и периодически привлекался к тренировкам с основным составом.

Под конец сезона Моуринью даже выпустил бразильца в первой команде. В матче Ла Лиги против «Малаги» Фабиньо заменил Коэнтрау и за 16 минут отметился ассистом на Ди Марию. Это не понравилось тренеру «Кастильи» Альберто Торилю. Коуч считал, что игровое время больше заслужил воспитанник Начо, которому на тот момент было уже 23. Маур, агентом которого тоже был Мендеш, имел другое мнение: «Если игрок не добрался до основы «Реала» к 23-24 годам, то вряд ли дотянется в 27 или 28. Фабиньо еще 19, и у него есть перспектива дорасти до игрока старта».

Тем временем Карвахаль впечатляюще проявил себя в Бундеслиге, и «Реал» выкупил его обратно под основу. Фабиньо же не хотел оставаться во второй команде еще на год, поэтому вернулся в «Риу Ави», чтобы отправиться в очередную аренду – на этот раз в «Монако». Там в бразильце и разглядели опорника. Леонарду Жардим убедил игрока, что его истинное предназначение – центр поля. Выступления Фабиньо в опорной зоне помогли «Монако» дойти до полуфинала ЛЧ-2016/17 и превратили его в звезду. Но как показал кейс «Ливерпуля», бразилец не забыл корни и всегда готов выйти в защите.

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