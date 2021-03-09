В первой встрече португальцы забили на стартах обоих таймов, но в этот раз вышло слегка по-иному. В начале матча мог открыть счет «Ювентус», но Альваро Мората включил Альваро Морату и загубил момент. На 19-й минуте туринцы поплатились нерасторопной игрой в штрафной от Мериха Демирала, которая завершилась пенальти и голом Сержиу Оливейры.

Второй тайм стал бенефисом Федерико Кьезы, который сначала заколотил идеальный мяч в девятку после скидки Криштиану Роналду (49'), а затем замкнул крутейший навес Хуана Куадрадо. Между этими эпизодами за две минуты умудрился удалиться иранский форвард Мехди Тареми. Сначала он снес Феде Кьезу, а потом получил карточку за откидку мяча.

Игра перетекла в овертайм, где произошел взрыв. Первый овертайм команды прошли без голов, но потом «Порту» сравнял счет по сумме двух матчей благодаря голу Сержиу Оливейры (115'). Ему тут же ответил Адриен Рабьо, но этого оказалось мало.

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