Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с испанской «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:2.

В первом тайме андалусийский клуб владел мячом 62% времени, но все же пропустил после единственного момента соперника. Сусо потерял мяч на своей трети, Махмуд Дауд отдал великолепную передачу внешней стороной стопы и нашел в штрафной Марко Ройса. Немец сделал скидку с левого края от лицевой в центр, а Эрлинг Холанн хладнокровно расстрелял ворота.

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На 48-й минуте Холанн снова забил, но арбитр Джюнейт Чакыр отменил гол из-за нарушения в предыдущем эпизоде и назначил пенальти в ворота «Севильи». Холанн не реализовал 11-метровый, но Чакыр увидел движение вратаря Буну за ленточку и заставил перебить. Со второй попытки норвежец вонзил в сетку.

На 68-й минуте Эмре Джан подтолкнул Люка де Йонга в штрафной и привез пенальти. Юссеф Эн-Несири идеально бабахнул под перекладину и оставил шансы андалусийцам.

На 96-й минуте Юссеф Эн-Несири забил головой, но на большее времени «Севилье» не хватило– 2:2, в четвертьфинал по итогам двух матчей вышла дортмундская «Боруссия».

В первой встрече в Испании «Дортмунд» победил со счетом 3:2.

Жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадий пройдет 19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Эрлинг Холанн после двух голов в ворота «Севильи» стал самым молодым футболистом, который забивал в шести матчах Лиги чемпионов подряд. В день ответного матча Холанну было 20 лет и 231 день.

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