Опубликовано 09/03/2021 в 21:51 GMT | Обновлено 09/03/2021 в 21:52 GMT

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн оформил дубль в ворота «Севильи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Второй гол стал для норвежца 20-м за все время выступлений в ЛЧ. Благодаря этому Холанн побил рекорд форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе по забитым мячам в главном еврокубке в возрасте до 21 года, сообщает Gracenote Live.

Чтобы побить достижение француза, Эрлингу потребовалось всего 14 матчей. Норвежец забил каждой команде, против которой ему довелось сыграть.

Чемпионат Германии «В жизни все бывает». Флик – о Холанне в «Баварии» 07/03/2021 В 07:18

Холанн уже забил в Лиге чемпионов больше мячей, чем Тотти, Роналдиньо, Зидан, Тевес и Фалькао. Настоящий монстр!

Уже говорилось, что Холанн забил 20-й мяч в 14-й игре. Это тоже рекорд. Месси достиг этой отметки в 40-м матче, Роналду – в 56-м.

Чемпионат Германии Холанн забил 100 мячей быстрее Месси, Криша, Златана и Мбаппе 06/03/2021 В 19:33