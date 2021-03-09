В Дортмунде выдали рок-концерт эпохи отсутствия социальной дистанции – «Боруссия» и «Севилья» закончили 2:2 с дублем Эрлинга Холанна, голом андалусийцев на 96-й минуте, суматохой на последних секундах и требованием пенальти. Но главный хайлайт произошел не на финише матча, а в самом начале второго тайма.

На 48-й минуте Эрлинг Холанн разогнал атаку и помчал на чужую треть с грацией сайгака. Он получил ответный пас от Торгана Азара, пролетел к лицевой, выстоял после падения под ноги Фернандо и с острейшего угла проткнул мяч в ворота «Севильи». Холанн побежал праздновать, ведь этот гол стал 20-м для норвежца в Лиге чемпионов.

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Но арбитр Джюнейт Чакыр получил подсказку от ассистента ВАР и пошел лично смотреть повтор. Вот только на экране ему показывали другой эпизод, вовсе не с мегатяжелым голом Эрлинга. Оказывается, видеосудьи разглядели в предыдущем моменте падение норвежца в контакте с Жюлем Кюнде – защитник «Севильи» схватил соперника за талию и повалил на газон.

Чакыр удостоверился, что фол действительно был, отменил гол Холанна и назначил пенальти – только в ворота испанского клуба. К мячу подошел сам янгстер, сделал паузу во время разбега и пробил в правый от себя угол. Туда же улетел голкипер андалусийцев Яссин Буну – вратарь вместе с защитниками отразил еще два удара на добивании и не пустил мяч в сетку.

«Севилья» ускакала в контратаку, но в следующей паузе Чакыр опять вернул софиты на себя. Ему дали сигнал, что Яссин раньше времени покинул линию ворот, и рефери велел перебить 11-метровый. Марокканец уже смеялся – формально судья был прав, но от такого буквоедства хотелось даже не плакать, а хохотать.

Холанн опять взял мяч, снова установил его на точку и еще разок жахнул в правый нижний угол. Буну тоже полетел в том же направлении, но теперь удар норвежца проскользнул под перчаткой голкипера. 2:0 – Эрлинг так бурно праздновал, что получил желтую карточку за излишние эмоции. С момента того самого отмененного гола до засчитанной пенки прошло всего шесть минут, хотя казалось, что целая вечность.

Он все же забил 20-й мяч в Лиге чемпионов, четыре из них закинул персонально «Севилье» в двух последних встречах. Норвежец установил рекорд – никто так быстро не клал два десятка банок в ЛЧ, Эрлингу для этого потребовалось всего 14 матчей (на 10 меньше, чем предыдущего держателю достижения Харри Кейну).

Этот гол Холанн точно не забудет, ведь форвард выстрадал его из-за чересчур правильного судьи. И жаль, что очень красивый мяч, забитый с острого угла, не попадет ни в какие протоколы – по бумагам он существовал в каком-то другом временном измерении.

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