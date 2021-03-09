«Ювентус» вылетел от «Порту» после того, как больше половины второго тайма играл против соперника в большинстве. Провал. Разочарование. Для болельщиков «бьянконери» наверняка еще и желание, чтобы побыстрее сняли Пирло и взяли тренера поопытнее. Вот только проблема Андреа не только в том, что он за почти полный сезон не привил команде стиль, а в том, что в его ростере есть Криштиану Роналду.

Да, это проблема. Наличие португальского страйкера в атаке – это не просто супероружие в руках, но и потенциал для саморазрушения команды. Роналду в «Ювентусе» – история, сравнимая с Месси в «Барселоне»: очень большой потенциальный профит, но концентрация всей игры ровно на одном человеке.

Португалец пришел в «Ювентус» ради того, чтобы принести клубу ЛЧ, но его трансфер был стратегической ошибкой. Туринцы приобрели 33-летнего страйкера за 117 млн евро и ожидали, что он действительно станет тем элементом, которого «старой синьоре» недоставало, чтобы собрать перчатку бесконечности ЛЧ. Они просчитались. Во-первых, было очевидно, что пиковый Роналду просуществует еще года 3-4, потому что возраст давлеет даже над такими уникальными людьми, как он. Криштиану все еще может забивать с темпом почти гол за игру, но берет за это слишком много. Например, ненужные обводки и умение не влиять на игру, когда от него этого очень ждут. Раньше такого не было. Во-вторых, построение команды даже вокруг великого персонажа грозило переходом на систему отношений, где есть Роналду, а есть все остальные.

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Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Как раз некоторые из этих остальных в ответном матче с «Порту» были достойны выхода в четвертьфинал, а вот Криштиану Роналду нет. Хуан Куадрадо выбил оценку 10 от WhoScored еще до окончания матча: колумбиец владел мячом 10,3% времени (больше всех), сделал 160 касаний мяча (снова больше всех) и соорудил 12 ключевых пасов (в 4 раза больше, чем ближайший преследователь). Федерико Кьеза десятку не получил, но именно он оформил дубль, который пустил «Ювентус» в овертайм, а еще посадил на карточку впоследствии удалившегося Мехди Тареми.

Конечно, напрямую винить Роналду в поражении от «Порту» не стоит. В ответной встрече не получилось показать уровень и Мериху Демиралу, и Аарону Рэмзи с Альваро Моратой, но это игроки другого порядка. Криштиану Роналду приучил к тому, что может почти в одиночку камбэчить с 0:2 в первом матче против «Атлетико», заколачивать через себя в полуфинале ЛЧ, но в 2021-м все получилось по-другому.

«Ювентус» в третий год подряд вылетел из ЛЧ от аутсайдера. «Бьянконери» последовательно наказали «Аякс», «Лион» и теперь «Порту». Главная трагедия в том, что Роналду, несмотря даже на полное выпадение из игры, все равно удалось стать ее героем.

115-я минута. Сержиу Оливейра подходит к мячу на штрафном метрах в 35 от ворот. Разбегается, бьет под стенкой и отправляет оргазмические порывы каждому фанату «драконов». Склейка. «Ювентус» проигрывает матч даже почти синхронного ответа от Адриена Рабьо, а болельщики подробно присматриваются к эпизоду со вторым голом Оливейры и видят страшное.

Мяч пролетел в ближний угол ворот Войцеха Шченсного только потому, что португальский супергерой отвернулся от мяча и пропустил его между ног. Возможно, он испугался. Возможно, люди заскринили эпизод в той фазе, где все уже было ясно, но Криштиану сложил с себя навыки спасателя и выступил могильщиком. Очень хочется прикрыться статистикой и вспомнить ассист Роналду на Кьезу, но глаза явно зафиксировали другой эпизод – низложение легенды в конкретном эпизоде.

Впервые с 2006 года Роналду не сыграет в четвертьфиналах ЛЧ в двух сезонах подряд. Завтра символической цифрой может стать больше. Если Лионель Месси не включит режим Бога против «ПСЖ», то впервые с 2005-го в четвертьфиналах главного турнира Европы не будет ни одной из двух легенд. Мы так привыкли к тому, что они могут все, что забыли о том, что даже им свойственна слабость. Новая реальность уже тут.

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