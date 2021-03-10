Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал будущее в туринском клубе нападающего Криштиану Роналду после вылета от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«К счастью, у него еще остался год по действующему контракту. Вопрос соглашения Криштиану – это не то, что нужно решать здесь и сейчас.

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«Ювентус» победил «Порту» в ответном матче 1/8 финала со счетом 3:2, но по сумме двух встреч вылетел из Лиги чемпионов.

При Роналду «Юве» ни разу не выходил в полуфинал ЛЧ – дважды оступался на стадии 1/8, еще раз проиграл в четвертьфинале. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2022 года.

За три сезона в Турине Криштиану забил в Лиге чемпионов меньше мячей, чем в последнем сезоне за мадридский «Реал» – 14 (6+4+4) против 15.

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