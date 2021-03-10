Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду неудачно сыграл в обороне на решающем штрафном «Порту» в дополнительное время.

На 115-й минуте при счете 1:2 португальцы заработали дальний стандарт, голкипер Войцех Шченсный выставил стенку из четырех человек (в том числе, Роналду).

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Сержиу Оливейра исполнил удар низом в дальний угол, мяч прошел между ног Криштиану и влетел в ворота от штанги. На повторе видно, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» при выстреле Оливейры отвернулся и поднял правую ногу, из-за чего мяч и скользнул в промежуток под стенкой.

Этот гол «Порту» во втором экстра-тайме стал роковым для «Ювентуса». Туринский клуб вырвал локальную победу на домашнем стадионе со счетом 3:2, но уступил «драконам» по итогам двух встреч и вылетел из Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду за 120 минут пробил по воротам пять раз, попал в створ дважды и выполнил результативную передачу в первом голе Федерико Кьезы.

«Ювентус» третий раз подряд вылетел из Лиги чемпионов от клуба, выступающего за пределами национальных чемпионатов из топ-4 («Аякс», «Лион», «Порту»).

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