В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» на «Парк де Пренс» примет «Барселону». В 2017-м году каталонцы уже проигрывали парижанам первый матч с разгромным счетом (тогда 1:5), но победили в ответке 6:1 и прошли дальше. Как случится на этот раз?

Кто посмотрит матч по ТВ

Неймар Фото: Getty Images

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У «ПСЖ» есть три потери, и две из них в группе атаки – матч пропустят Неймар и Мойзе Кин, который забил один из мячей в первой встрече. Также на поле не появится защитник Хуан Бернат – испанец уже полгода лечит травму колена.

У «Барсы» в Каталонии остались четыре футболиста, в том числе спаситель кубкового матча с «Севильей» Жерар Пике. Как и Бернат, он повредил колено и пропустит уже второй матч. Роналд Куман также не сможет рассчитывать на Филипе Коутиньо, Серхи Роберто и Ансу Фати. Под вопросом участие Рональда Араухо.

Форма

После разгрома «Барсы» на «Камп Ноу» «ПСЖ» прилетел в Париж и получил оплеуху от «Монако» – нанес один удар в створ за 90 минут и проиграл 0:2. Но затем режим королей вернулся – победа 4:0 над «Дижоном», 1:0 над «Бордо» и 3:0 над «Брестом» в Кубке. В этих матчах солировали Мбаппе и Сарабия – первый забил четыре мяча, второй – два.

«Барса» с момента первой игры провела на один матч больше – аж пять штук. Сначала в Ла Лиге случился неприятный срыв против «Кадиса» (1:1), но следом были добыты четыре победы – над «Эльче», «Осасуной» и дважды над «Севильей». В этих играх каталонцы не пропустили ни одного мяча.

Ориентировочные составы

Состав «ПСЖ»

Состав «Барселоны»

Котировки букмекеров

Победа «ПСЖ»: 2,66

Ничья: 3,97

Победа «Барселоны»: 2,46

За два дня до матча «ПСЖ» с большим отрывом шел фаворитом, но в день игры расклады поменялись – теперь уже «Барса» впереди за 2,46. В другом материале мы прогнозировали чистую победу парижан (кстати, ставки на матчи вторника зашли на ура), но сейчас выбор становится еще проще – П1 с форой (0) за 1,99 – лучший вариант.

Где смотреть

Матч начнется в 23:00 (мск), в прямом эфире его покажет «Матч ТВ». Но на Eurosport.ru в это же время начнется восхитительная текстовая онлайн-трансляция – ловите ее по ссылке

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