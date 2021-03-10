Назначение Кумана в «Барсу» изначально смотрелось абсурдно. Немолодой тренер с полупустым списком достижений попал в суперклуб только из-за того, что когда-то за него выступал. Обычно по такому принципу назначают коучей в молодежные команды, но здесь все было серьезно – посредственного Роналда отправили рулить Месси, Бускетсом, Тер Штегеном и другими иконами.

Тактические блогеры предполагали, что Куман всего за сезон сделает «Барсу» менее зависимой от Лео, но эта мысль уже точно улетела мимо: аргентинец по-прежнему в топе по минутам, голам и ассистам. Получается, Роналд пришел за результатом, но и с ним все грустно. «Блауграна» выдала худший старт в Ла Лиге за 18 лет, проиграла «Реалу» и «Атлетико», заняла лишь второе место в группе ЛЧ (скоро вылет) и нелепо слила Суперкубок Испании.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

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К самому Куману тоже хватает вопросов. Первый: зачем он так бездарно отдал конкурентам Луиса Суареса? Второй: что творится с «Барсой» в играх с грандами? Третий: почему Роналд до сих пор не принимает нормативы по метанию ядра в какой-нибудь средней школе?

Голландца действительно хочется назвать физруком. Он талдычит оптимистичные банальности на пресс-конференциях, катастрофически дрожит перед важными встречами и нелепо надувает щечки, когда «Барса» пропускает. Но надо признать: несмотря на кучу отвратительных игр и кошмарный перфоманс в ЛЧ, работа Кумана не совсем ужасная.

Ниже – 4 фактора, которые частично оправдывают Роналда.

1. «Барселона» мощно играет по всем продвинутым метрикам. Каталонцы уверенно идут на первом месте в Ла Лиге по ожидаемым очкам (xPTS – версия Understat), а еще они поднимались на второе место в мировом рейтинге клубов по версии суперкомпьютера FiveThirtyEight. Там своеобразная методология (анализ нападения и защиты), но «Барса» все равно обогнала всех, кроме «Ман Сити». Именно в плане игры «блауграна» далеко не безнадежна – беда лишь в том, что элитная статистика набивается в матчах с аутсайдерами.

2. Куман неплохо интегрирует юниоров: атакующий полузащитник Педри уже звезда, а Мингеса постепенно осваивается в обороне. Дест, которого подписали за 20+ млн евро, тоже не валяется на диване, а входит в топ-10 футболистов «Барсы» по игровому времени. Это тяжело назвать реальной сменой поколений, но Роналд старательно подтягивает молодых ребят, которые ментально готовы к основе. К тому же голландцу не повезло с травмой Фати – до повреждения школьник уверенно запрыгивал в обойму и забивал в среднем один раз за 100 минут. В общем, Куман однозначно запустил процесс обновления.

3. Коуч растряс Антуана Гризманна. Когда окончательно показалось, что трансфер француза на одном уровне с переходом Дембеле или Коутиньо, фанат НБА начал заколачивать и отдавать. 7 голов и 5 ассистов в 2021 году как минимум дают надежду, что Гризманн еще засверкает – главное, чтобы опять не увяз в психологических проблемах.

4. «Барса» и до этого устраивала камбэки против «Севильи» (такое уже было в 2010-м и 2019-м), но нынешние 3:0 станут самым ярким хайлайтом эпохи Кумана. Роналд доказал, что его команда – не сборище безвольных наемников, а все еще гранд, который способен собраться и врубить чисто спортивную гордость. Осталось провести финал против «Атлетико» с таким же яростным настроем.

Роналд Куман, «Барселона» Фото: Getty Images

После того, как Жоан Лапорта выиграл выборы, судьба Роналда практически решена. Новый президент выбирает между статусными немецкими менеджерами (говорят про Нагельсманна и Рангника), поэтому Кумана поблагодарят за старания и отправят домой.

Но он точно недостоин хейта и унижений. Вероятно, Роналд зря сбежал из сборной и слишком долго осваивался на «Камп Ноу», но к середине сезона все же слепил терпимую команду. Так что будет справедливо, если Куман уедет из Каталонии с Кубком Испании – этот трофей вполне сгодится в качестве утешительного приза.

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