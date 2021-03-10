Опубликовано 10/03/2021 в 10:31 GMT | Обновлено 10/03/2021 в 10:48 GMT

Полузащитник «Порту» Марко Груйич был замечен камерами во время симуляции после одного из эпизодов ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

После столкновения с Адриеном Рабьо серб делал вид, что держится за лицо от боли, но через несколько секунд убрал ладонь, чтобы увидеть реакцию судьи.

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Похожую симуляцию исполнил футболист «Барселоны» Серхио Бускетс в полуфинале ЛЧ против «Интера» в сезоне-2009/10.

«Порту» уступил со счетом 2:3, но стал участником 1/4 финала, так как в первом матче португальцы победили 2:1 и прошли за счетом правила гостевого гола.

Груйич выступает за «Порту» в аренде, права на него принадлежат «Ливерпулю».

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