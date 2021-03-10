Полузащитник «Порту» Марко Груйич был замечен камерами во время симуляции после одного из эпизодов ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».
После столкновения с Адриеном Рабьо серб делал вид, что держится за лицо от боли, но через несколько секунд убрал ладонь, чтобы увидеть реакцию судьи.
Чемпионат Германии
«Это не поцелуй». Защитник «Герты» праздновал гол и нарушил социальную дистанцию с одноклубником
- Похожую симуляцию исполнил футболист «Барселоны» Серхио Бускетс в полуфинале ЛЧ против «Интера» в сезоне-2009/10.
- «Порту» уступил со счетом 2:3, но стал участником 1/4 финала, так как в первом матче португальцы победили 2:1 и прошли за счетом правила гостевого гола.
- Груйич выступает за «Порту» в аренде, права на него принадлежат «Ливерпулю».
Чемпионат Испании
BeIN Sports: Хави возглавит «Барселону» в ближайшее время
Чемпионат Испании
Transfermarkt назвал наиболее потерявших в стоимости игроков. Четверо из топ-10 – футболисты «Барсы»