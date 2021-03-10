В Лиге чемпионов – второй день ответных матчей 1/8 финала. В среду, 10 марта, сыграют «Ливерпуль» и «Лейпциг» (2:0 в первой встрече) и «ПСЖ» с «Барселоной» (4:1).

Начало обоих матчей – в 23:00 по московскому времени. Eurosport.ru соберет самое зрелищное, крутое и увлекательное об этих встречах в постоянно обновляющемся посте.

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20:38. Звезда Eurosport.ru Павел Городницкий написал, почему нужно подбодрить тренера «сине-гранатовых». Новый президент «Барсы» наверняка уволит Кумана. Каталонцы не блистали под руководством голландца, а сегодня, скорее всего, оформят вылет из ЛЧ. Но хейтить старину Кумана не нужно. За непродолжительный срок он успел сделать много полезного, чтобы не получить клеймо физрука.

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