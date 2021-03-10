Диктор домашнего стадиона «Порту» «Драгау» Фернандо Сауль после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов оскорбил звезду «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Мы отомстили итальянским воришкам! Отомстили свинье Роналду за все, что он делал на «Драгау». Как же горжусь, это «Порту»! В [районе Лиссабона] Мурарии продолжится праздник!
Жду видео [матери Криштиану Роналду] Долореш и ее беззубой семьи», – написал Сауль в сторис инстаграма (цитата по сайту португальской газеты Record).
Чемпионат Италии
«Ювентус» не будет удерживать Роналду, если он решит уйти
- «Порту» уступил «Ювентусу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:3. Но по сумме двух встреч «драконы» прошли в следующую стадию главного еврокубкового турнира.
- Криштиану Роналду – воспитанник лиссабонского «Спортинга». Он провел пять лет в академии «львов» и один сезон сыграл за основную команду столичного клуба перед переходом в «Манчестер Юнайтед».
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Игрок «Порту» симулировал в стиле Бускетса в матче с «Ювентусом»
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Роналду отвернулся на штрафном «Порту» и пустил гол между ног