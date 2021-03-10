Перед ответным матчем с «Лейпцигом» Юрген Клопп точно задействовал магию цифры 2. Во-первых, «Ливерпуль» дважды подряд разбил соперника со счетом 2:0. Во-вторых, оба раза забивали Мохамед Салах и Садио Мане. Выходит, форварды набили по два мяча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эстетика цифр легко накладывается на то, как стильно и по-взрослому «Ливерпуль» развалил «Лейпциг» и проскочил в новый этап ЛЧ. Казалось, что против команды Клоппа вышел не бывший полуфиналист, а молодой коллектив без бэкграунда в еврокубках.

Это впечатление родилось из постоянных ошибок игроков Юлиана Нагельсманна. Они чуть не подарили «Ливерпулю» момент уже на 2-й минуте: Диогу Жоте немного не хватило резкости, чтобы прервать вялый пас из центра поля на Петера Гулачи. Еще ярче этот тренд засиял во втором тайме. На 49-й минуте Норди Мукьеле поскользнулся на приеме простейшего паса от Дайо Упамекано, а на 67-й Джастин Клюйверт не подстроился под самую очевидную передачу от Лукаса Клостерманна.

Евро-2020 Лёв ушел поздно. Но проблема Германии не только в нем 16 ЧАСОВ НАЗАД

Ошибки игроков «Лейпцига» отразились и на голевых эпизодах. В первом случае Салах слишком легко убежал от Клостерманна. На определенном этапе Упамекано остался чуть ли не в одиночку против двух соперников. Итог – Мо получил аккуратный пас Жоты, осторожно скинул Дайо и протянул удар в нижний угол.

Дуэль Салаха с Клостерманном отразилась и на втором мяче «Ливерпуля». В этот раз центрдеф «Лейпцига» слишком легко сдался в борьбе в корпусом. Египтянин подцепил мяч на правом фланге и запустил резкую комбинацию «красных». А в штрафной виноваты были Мукьеле и Тайлер Адамс. Защитник и вингбек «Лейпцига» не разобрались, кому из них контролировать включение Мане.

Садио Мане, «Ливерпуль» – «РБ Лейпциг» Фото: Getty Images

Другим важным аспектом в оценке игры «Ливерпуля» стала игра Фабиньо. Клопп вернул бразильцу роль опорника и получил гигантский оборонительный вклад в ответ. Фабиньо взял первое место в «Ливерпуле» по перехватам (4) и блокам (4), а по отборам (3 успешных из 5) уступил лишь Тьяго. Опорник постоянно страховал партнеров по средней линии – это помогало «красным» не допускать разрывов на своей половине.

К высокой оценке Фабиньо – правда, еще и в атаке – присоединился Стивен Уорнок, экс-защитник «Ливерпуля»: «Фабиньо был невероятен. Он спокойно передвигался по полю, тихо выполнял работу, часто получал мяч в плотных зонах и выходил из них, либо разрезал чужую полузащиту проникающим пасом. Он отлично справляется с этим набором задач. «Ливерпулю» такого не хватало».

Теперь вопрос к Клоппу состоит лишь в том, придаст ли он Фабиньо роль опорника на постоянной основе. Выход Нэтаниэла Филлипса и Озана Кабака в центре защиты может стать лишь разовой акцией. Если Юрген вернет Фабиньо в первую линию на матчи АПЛ, вклад бразильца станет менее существенным.

Итог – нехватка игроков, которая подталкивает к включениям Фабиньо в защиту, а также частые ошибки «Лейпцига» не позволяют верить в реинкарнацию «Ливерпуля» в ближайших матчах. После выхода в четвертьфинал ЛЧ Клопп отметил, что его команда получила серьезный психологический буст. Это правда. Но от игрового кризиса он пока не спасает.

Лига чемпионов УЕФА Фабиньо играл за «Реал» в защите. В него верил Моуринью 17 ЧАСОВ НАЗАД