Два рекордсмена «Золотого мяча» Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в четвертьфинал Лиги чемпионов-2020/21.

Во вторник, 9 марта, «Ювентус» Роналду победил «Порту» в дополнительное время ответного матча со счетом 3:2, но уступил по итогам двух встреч – 4:4. «Драконы» прошли в следующую стадию по большему числу голов на выезде.

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В среду, 10 марта, «Барселона» Месси не спаслась на «Парк де Пренс» и скатала ничью – 1:1. Единственный мяч дальним ударом забил как раз Лео, он же не реализовал пенальти в конце первого тайма. После крупного поражения от «ПСЖ» в первой игре со счетом 1:4 «сине-гранатовые» уступили парижскому суперклубу.

Роналду и Месси вместе не вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2004/05. 16 лет назад «Манчестер Юнайтед» Криша уступил «Милану», а «Барселона» Лионеля проиграла «Челси».

Каталонский клуб в чемпионате Испании идет на втором месте с отставанием от «Атлетико» в шесть очков. «Ювентус» – третий в Серии А и проигрывает «Интеру» 10 очков при одном матче в запасе.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов-2020/21 пройдет в швейцарском Ньоне 19 марта. Сами матчи пройдут 6-7 и 13-14 апреля.

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