Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру отреагировала на оскорбления брата диктором домашнего стадиона «Порту» Фернандо Саулем.

«Хорошо, давайте ответим всем отверженным и встревоженным. Футбольный клуб «Порту» – это не такие несчастные люди, которые вообще не представляют его ни на каком уровне. Я уважаю «Порту», у меня есть друзья в клубе, которые знают о моем отношении.

Мне очень жаль, что ваши комментарии показывают такое неуважение к символу нашей страны. И, несмотря на то, что я поддерживаю «Порту» в чемпионате, я не заслужила таких фанатов. С зубами или без них у меня есть честь и я из Португалии.

Лига чемпионов УЕФА Диктор «Порту»: «Роналду – свинья, жду видео его беззубой семьи» 12 ЧАСОВ НАЗАД

А с тобой, кого я не встречала никогда в жизни, мы однажды встретимся лицом к лицу – я, мои мама и братья. И тогда увидим, есть ли зубы у тебя», – написала Авейру в сторис инстаграма (цитата по Flash.pt ).

Диктор стадиона «Драгау» Фернандо Сауль после прохода «Порту» в четвертьфинал Лиги чемпионов назвал Криштиану Роналду в соцсетях свиньей и заявил, что ждет видео с его «беззубой семьей».

Flash.pt сообщил, что Сауль публично принес извинения Роналду и его семье и заявил, что был не прав.

Чемпионат Италии «Ювентус» не будет удерживать Роналду, если он решит уйти 15 ЧАСОВ НАЗАД