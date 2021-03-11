Легендарные Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе с «Ювентусом» и «Барселоной» соответственно вылетели из Лиги чемпионов. «Старую синьору» зачехлил в дополнительное время «Порту» (1:2, 3:2), а «блауграну» бесцеремонно выкинул «ПСЖ» (1:4, 1:1).
Впервые за 16 лет в четвертьфинале турнира не будет ни одного из двух суперстаров, и это натолкнуло фанатов на мысль – а вдруг Криш и Лео больше не выиграют ЛЧ. Роналду недавно исполнилось 36 лет, Месси в июне станет 34. Как вы думаете, ушастый кубок больше не попадет в их руки?
ВЫИГРАЮТ ЛИ РОНАЛДУ ИЛИ МЕССИ ЕЩЕ ОДНУ ЛЧ?
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- Месси 4 раза брал ЛЧ с «Барселоной», «Роналду» – четырежды с «Реалом» и один раз – с «МЮ».
- После вылета из ЛЧ появилась информация, что «Ювентус» избавится от Криштиану ближайшим летом.
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