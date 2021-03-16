16-17 марта в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи 1/8, по итогам которых станут известны все участники четвертьфинала. «Сити» после уверенной победы в первой игре примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Аталанта» постарается взять реванш у «Реала», «Бавария» снова поиграется с «Лацио», а Симеоне и Тухель устроят битву разумов в Лондоне.

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Мёнхенгладбах (16 марта, 23:00)

Лига чемпионов УЕФА Месси и Роналду синхронно вылетели. Они больше не выиграют ЛЧ? 11/03/2021 В 11:47

В первом матче «Сити» забил два мяча и не позволил сопернику создать даже полумомента. За 90 минут немцы трижды атаковали ворота Эдерсона и лишь раз попали в створ, но главное не это – «горожане» полностью лишили «Гладбах» возможности войти в свою штрафную, так что соперник атаковал исключительно с дистанции.

«Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Боруссия» сейчас в принципе в очень плохом состоянии, проиграла 7 из 8 последних матчей (еще один свела вничью) и забила всего 5 мячей после объявления об отъезде Марка Розе в Дортмунд. «Сити», который на отличном ходу, вряд ли станет нянчиться с «жеребятами» и одержит еще одну уверенную победу. Вероятно, сухую.

«Реал» Мадрид – «Аталанта» (16 марта, 23:00)

«Аталанта» не показала и 50% своих возможностей в первом матче – помешали раннее удаление и травма лидера атаки Сапаты. Но даже вялых и подбитых бергамасков «Реал» дожал лишь на последних минутах. Ответный матч начнется с нулей и в равных составах – «Аталанта» должна наконец показать свой максимум.

Не верится, что один из самых зубастых клубов Италии и всей Европы не забьет ни одного мяча в ворота нестабильного «Реала». Мадридцы исправно пропускают от второсортных эльче и уэсок. Так и тут должно произойти чудо, чтобы «Аталанта» в максимально атакующем составе не прошила Тибо Куртуа.

«Бавария» – «Лацио» (17 марта, 23:00)

В этом противостоянии все было ясно до первого матча, а перед вторым очевидно на 110% из 100: «Бавария» не упустит преимущество в три мяча и спокойно вкатится в четвертьфинал. Для обеих команд матч станет больше товарищеским. Возможно, тренеры даже выпустят некоторых резервистов.

Томас Мюллер, «Бавария» Фото: Getty Images

Тем интереснее будет наблюдать за игрой, которая в условиях тотальной расслабленности становится очень результативной. Тем более обе команды любят играть в атаку и в последнее время часто допускают неоправданные ошибки в обороне.

«Челси» – «Атлетико» (17 марта, 23:00)

Невозможно не рискнуть, когда конторы предлагают такой мощный коэффициент на настолько незначительный тотал. «Атлетико» – чисто низовая команда, да и матч в Мадриде закончился минимальной победой «Челси», но шансы увидеть голы на «Стэмфорд Бридж» все равно велики.

Этот матч решит судьбу мадридцев в турнире, поэтому им придется атаковать. Они будут раскрываться, чем обязаны воспользоваться игроки «Челси». Все сходится – эта встреча просто не может закончиться 0:0. Но даже если соперники забьют всего два мяча, у нас есть страховка – посмотрим классный футбол и вернем деньги.

Лига чемпионов УЕФА «Встречусь с зубами или без». Сестра Роналду – диктору «Порту» 11/03/2021 В 08:33