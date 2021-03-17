Первопроходцем стал Жан-Пьер Папен. 31-летний нападающий прикатил в Мюнхен в статусе догоравшей суперзвезды. В 1991-м он дотащил «Марсель» до финала Кубка европейских чемпионов, выиграл «Золотой мяч» и за рекордные по тем временам 12 млн евро присоединился к «Милану». С «россонери» Папену покорилась ЛЧ, но в той команде он не решал: травмы, адаптация и конкуренция с Ван Бастеном и Гуллитом помешали стать основным.

В Германии карьера не вспыхнула с новой силой. Жан-Пьер отыграл за «Баварию» два сезона и сообразил лишь шесть голов в 40 матчах. Зато взял Кубок УЕФА и навсегда поселился в памяти мюнхенских болельщиков благодаря шедевру в ворота «Юрдингена». Удар ножницами в исполнении Папена до сих пор считается одним из самых красивых голов в истории Бундеслиги.

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Через год после отъезда Папена в «Бордо» в Германию последовал Биксант Лизаразю. Защитник отбегал за мюнхенцев восемь сезонов и вместе с соотечественником Вилли Саньолем организовал для «Баварии» мощнейшие фланги в Европе. Оба не потеряли связь с клубом и после завершения карьеры: Лизаразю выступает представителем клуба за границей, а Саньоль ассистировал Карло Анчелотти и после его отставки исполнял обязанности главного.

В сезоне-2005/06 ситуация в обороне «Баварии» напоминала сегодняшнюю – после прихода из «Вердера» Валерьена Исмаэля в защите периодически появлялись сразу три француза. «Раньше молодые футболисты из Франции обычно отправлялись в Италию или Англию. Германию особо никто не рассматривал из-за прохладной погоды и языка. Лизаразю был одним из первых, кто открыл это направление», – делился воспоминаниями Исмаэль.

Вилли Саньоль и Биксант Лизаразю, «Бавария» Фото: Imago

«Мы гордимся этой традицией. Все по-настоящему началось с Биксанта и Вилли, которые были ключевыми игроками для нас. Французские футболисты отлично подходят «Баварии» благодаря менталитету и стилю игры. Мы очень ими довольны», – признался Карл-Хайнц Румменигге. В сезоне-2020/21 Ханси Флик при желании может выстроить защитную линию только из французов. В его распоряжении есть Ньянзу Куасси, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес и Буна Сарр (француз с гвинейскими корнями).

Главный же француз в истории «Баварии» удивлял в атаке. Франк Рибери застал в Мюнхене Саньоля, почти взял «Золотой мяч» в 2013-м, отыграл за клуб 425 матчей, завоевал 23 титула и даже подумывал о принятии немецкого гражданства. На смену ему «Бавария» еще шесть лет назад подписала Кингсли Комана. Человек-трофей вполне может превзойти достижение Рибери – 24-летний Коман выиграл с «Баварией» уже 15 кубков.

Франк Рибери и Кингсли Коман, «Бавария» Фото: Getty Images

Из-за травмы Кингсли не положил в коллекцию Кубок мира, но в составе «Баварии» все равно больше действующих чемпионов мира, чем у лучшей команды Франции. В «ПСЖ» из триумфаторов ЧМ-2018 только Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе, у «Баварии» – Павар, Эрнандес и Корентен Толиссо. Румменигге не видит ничего удивительного в том, что клуб скупает французов: «Мы говорим о стране, которая выиграла чемпионат мира – никто не побеждает в этом турнире случайно. Французская система подготовки молодых игроков уникальна. К 20 годам их футболисты уже довольно зрелые в плане физики, техники и тактики».

В начале прошлого десятилетия, когда академии немецких клубов пачками выпускали таланты, французов в Бундеслигу массово никто не привозил. Например, в сезоне-2012/13 в чемпионате Германии играли только три человека с французским паспортом: Рибери, Жонатан Шмид из «Фрайбурга» и Матьё Дельпьер из «Хоффенхайма». Сейчас таких игроков 29.

Когда «Бавария» бесплатно забрала у «ПСЖ» воспитанника Куасси, спортивный директор парижан Леонардо не выдержал: «Немецкие клубы, прежде всего «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг», атакуют молодых французских игроков. Они звонят родителям, друзьям, семье, самим футболистам, даже если им еще не исполнилось 16». Спортдир «Боруссии» Михаэль Цорк сразу парировал: «Леонардо ошибается. Как правило, все наоборот. К нам активно обращаются семьи игроков из Франции, потому что видят у нас более высокий потенциал для развития».

Вполне возможно, что в следующем сезоне в Бундеслиге будет играть еще больше французов. В «Баварии», в частности. Помимо оформленного трансфера Упамекано, в Мюнхене ждут вундеркинда Эдуардо Камавингу и бывшую звезду «Боруссии». «Когда Усман Дембеле играл за «Дортмунд», он был одним из моих любимых игроков. Жаль, что в «Барселоне» его прогресс остановился из-за травм», – Румменигге не против вернуть вингера в Германию. «Бавария» всегда считалась базовым клубом для Бундесманшафт. Но такими темпами в Мюнхене скоро откроется официальный филиал сборной Франции.

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