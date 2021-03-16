В Лиге чемпионов определятся еще двое четвертьфиналистов. 16 марта определятся сильнейшие в противостояниях «Манчестер Сити» – «Боруссия Мёнхенгладбах» (2:0 – в первом матче) и «Реал Мадрид» – «Аталанта» (1:0).

21:37. Коуч «Боруссии» Марко Розе не верит в чудеса, но… сами понимаете: «Я не из тех, кто верит в чудеса. Нам предстоит очень трудная задача, но в истории футбола случалось всякое. Если забьем первый мяч и сможем выдать наш лучший вечер, что-то может получиться».

21:29. В Мёнхенгладбахе многие еще верят в итоговый успех. Например, полузащитник Патрик Херрманн: «Для сплоченности в команде важно, чтобы никто не чувствовал себя одиноким, что все работали вместе. И я вижу это у нас. Когда у нас удачный день, мы можем обыграть даже «Манчестер Сити». Если так будет, то посмотрим, хватит ли его для выхода в следующий раунд».

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21:16. Кстати, если кто забыл англичан и немцев рассудит Сергей Карасев. Так что этот день – самый русский в ЛЧ!

21:11. А еще в Венгрии (на нейтральном поле) зарубятся «Ман Сити» и «Мёнхенгладбах». В первом матче легко победили англичане – 2:0. Ждать ли камбэк?

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21:06. Ну что! Два часа до старта предпоследнего дня 1/8 финала Лиги чемпионов. Увидим ли мы Леху Миранчука?!

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