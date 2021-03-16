«Манчестер Сити» сыграл домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов на венгерской «Пушкаш Арене», но все равно обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и вышел в четвертьфинал.

В первой половине команда Пепа Гвардиолы очень легко дважды вспорола соперника. Сначала крутую банку положил Кевин де Брёйне (12'), который выстрелил с левой ноги точно в девятку, а потом простецкий выход один на один реализовал Илкай Гюндоган (19'). Мячи бельгийца и немца позволили «Манчестер Сити» забить 100-й и 101-й мячи в этом сезоне. При Пепе Гвардиоле у «горожан» еще не было сезона, в котором они не положили бы сотню.

Во второй половине манкунианцы внезапно успокоились и не забили вообще ничего.

Чемпионат Англии Игрокам «Ман Сити», «МЮ» и «Ливерпуля» наймут сторожевых собак 11/03/2021 В 12:56

В последних матчах 1/8 финала 17 марта «Челси» сыграет с «Атлетико», а «Бавария» – с «Лацио».

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ-2020/21 состоится 19 марта в 14:00.

Лига чемпионов УЕФА На победу «Сити» в ЛЧ дают 43%. Это нормально? 24/02/2021 В 22:45