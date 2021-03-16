В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Аталанту» со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал.

Счет открыл Карим Бензема, который отличился на 34-й минуте. Французу удалось забить после грубой ошибки вратаря бергамцев Марко Спортьелло. Голкипер выбил мяч на Луку Модрича, а хорват переадресовал его на Бензема, которому оставалось пронзить сетку.

Лига чемпионов УЕФА Карасев зафиксировал победу «Сити», Миранчуку так и не дали времени 5 ЧАСОВ НАЗАД

Следующий мяч был забит только на 61-й минуте, но перед этим Винисиус Жуниор исполнил шедевральный забег от своей половины поля, который мог закончиться блестящим голом. В завершении бразилец подвел, катнув мяч мимо.

Однако уже вскоре благодаря дриблингу Винисиуса «Реал» заработал пенальти – бразильца на границе штрафной сбил соотечественник Рафаэль Толой. После просмотра ВАР судья Дэнни Маккелли указал на точку. Серхио Рамос был точен, а Спортьелло не имел ни одного шанса.

«Аталанта» все же успела запомниться чем-то в матче: на 84-й минуте команда Гасперини реализовала домашнюю заготовку при исполнении штрафного удара. Перед бьющим штрафной Муриэлем бергамцы выстроили собственную стенку из трех игроков, которая рассыпалась в момент удара. В итоге Куртуа был дезориентирован.

Буквально следующей атакой «Реал» установил окончательный счет. С передачи Лукаса Васкеса в ближний угол забил Марко Асенсио – первым же касанием после замены.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте вместо Луиса Муриэля. Игрок сборной России не успели нанести ударов и отдал три точные передачи. В совокупности Алексей провел немногим больше 20 минут на поле в первой лигочемпионской кампании за «Аталанту», но успел отметиться забитым мячом.

Первая встреча в Италии завершилась со счетом 1:0 в пользу «Реала».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта в Ньоне.

Лига чемпионов УЕФА Гиперреактивный проход Винисиуса через все поле – чудом не забил 2 ЧАСА НАЗАД