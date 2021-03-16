Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор совершил невероятный проход в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

Во втором тайме на 52-й минуте бразилец потащил мяч с правого фланга и побежал в быстрое нападение. Винни обыгрался с Менди в центре и получил обратную передачу на чужой трети поля. Жуниор влетел в штрафную, ушел от Кристиана Ромеро, выпрыгнул один на один с голкипером и из вратарской проткнул мяч правее штанги и мимо створа.

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Спустя семь минут после этого эпизода Винисиус снова пробежал в контратаку на дриблинге и заработал 11-метровый. Пенальти в конце часа игры уверенно реализовал капитан Серхио Рамос. К 80-й минуте «Реал» выигрывает у «Аталанты» со счетом 2:0 (3:0 по итогам двух встреч).

20-летний бразилец принял участие в 24 матчах чемпионата Испании-2020/21, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

В Лиге чемпионов этого сезона у Винни один гол (донецкому «Шахтеру») и один ассист (миланскому «Интеру»).

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