«Боруссия» из Мёнхенгладбаха вылетела из Лиги чемпионов после одинаковых поражений 0:2 против «Манчестер Сити». «Горожане», возможно, главные фавориты ЛЧ-2020/21, поэтому два истребления при даже приличном счете никакого удивления не принесли.

Гораздо страшнее, что за три недели между спаррингами с «Сити» успел проиграть еще 4 раза. Всего же, «жеребцы» не побеждают уже в девяти матчах подряд, а последние семь и вовсе проиграли. Совпадение или нет, но серия поражений началась ровно с того момента, как в мёнхенгладбахском клубе объявили о том, что по окончании сезона Марко Розе сменит одну «Боруссию» на другую.

Окей, два влета с «Сити» не считаем, как и обидные поражения от мощных «РБ Лейпцига» (хотя после вылета от «Ливерпуля» статус «быков» под вопросом) и «Боруссии» (Дортмунд). Крепкий «Байер» тоже мог переиграть мёнхенгладбахцев по делу и в более радужное время, но вот фиаско с «Майнцем» (17-е место в Бундеслиге) и «Аугсбургом» (13-е) принять гораздо сложнее. Кажется, «жеребцы» все-таки словили экзистенциальный кризис на фоне объявления об уходе тренера. Да, одновременно с этим их настиг жесткий календарь, но психология сыграла более важную роль.

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За ее влияние говорит тот факт, что за все шесть матчей без побед в Бундеслиге, команда Марко Розе всего лишь раз уступила сопернику по ожидаемым голам (лучше оказался только «Байер»). Конечно, никто не знает случилось бы такое невезение, если бы объявление тренера об уходе последовало не в середине сезона, но по ощущениям кажется, что «Боруссии» было бы легче.

Напряженка с отношениями в клубе началась в первый же день после новости об уходе. Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль сглаживал углы, как мог, но в его словах сквозило разочарование: «Конечно, я разочарован решением Марко, но я на сто процентов убежден, что он сделает все возможное, чтобы до своего последнего дня добиваться успеха в нашем клубе».

Болельщики «жеребцов» тоже восприняли решение Розе неоднозначно: «Только из-за того, что «Дортмунд» может разбрасываться деньгами, наша «Боруссия» снова потерпит неудачу». За трансфер Розе дортмундцы действительно выложили 5 миллионов евро, но едва ли Марко виноват в том, что ему понравилось предложение «черно-желтых». Плюс, в первом же интервью после выхода новости об уходе австрийский специалист сразу же оговорился, что не планирует забирать в новый клуб игроков «Гладбаха»: «Если я так сказал, то значит так и будет. Точка».

Марко Розе, «Боруссия» (Мёнхенгладбах) Фото: Getty Images

Вообще, объявлять об уходе заранее какая-то чисто немецкая тренерская черта. Только в последнее время этим же отметились Доменико Тедеско и Йоахим Лёв. Тренер бундестим заявил о том, что покинет сборную после Евро-2020(1), чем спровоцировал разговоры о том, как это психологически повлияет на микроклимат в команде.

Влияние решения об уходе тренера «Спартака» уже можно отследить. Доменико заявил, что не будет продлевать контракт 17 декабря 2020 года, а после этого «Спартак» словил два поражения подряд. Да, они случились после зимнего перерыва, но факт остается фактом.

На счастье Марко Розе и «жеребцов», которые вылетели из ЛЧ и из кубка Германии, а еще свалились на 10-е место в Бундеслиге, грядет длительная международная пауза. После матча с «Шальке» 20 марта (проиграть полумертвым гельзинкирхенцам, которых выносят примерно все, никак нельзя), «Боруссия» сыграет только 3 апреля. Возможно, этих двух недель хватит, чтобы наладить психологию и вернуть тот «Гладбах», который сиял в начале 2021-го.

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