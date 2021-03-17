Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» заработал спорный пенальти.

На 59-й минуте 20-летний бразилец перехватил мяч в центре поля и убежал в контратаку. Он на скорости ушел от Руслана Малиновского и приближался к чужой штрафной. Винни прокинул мяч мимо Рафаэля Толои на левый полуфланг, но напоролся на ногу защитника и рухнул на газон. Арбитр Дэнни Маккели после консультации с видеоассистентом указал на точку. Серхио Рамос хладнокровно реализовал пенальти.

Лига чемпионов УЕФА Гиперреактивный проход Винисиуса через все поле – чудом не забил 9 ЧАСОВ НАЗАД

Но нарушение Толои на бразильце, кажется, произошло за пределами штрафной, а форвард «Реала» после контакта с ногой соперника приземлился внутри. Но судья и повтор ВАР постановили, что это нарушение тянуло на 11-метровый. А как кажется вам?

ПЕНАЛЬТИ НА ВИНИСИУСЕ Был – Винни упал в штрафной Не было – судьи тянут «Реал»

После гола Рамоса с пенальти счет стал 2:0, но в оставшиеся полчаса команды обменялись забитыми мячами – 3:1, отличились Луис Муриэль и Марко Асенсио.

По сумме двух встреч «Мадрид» прошел в четвертьфинал со счетом 4:1.

В первом матче в Бергамо «Аталанта» осталась вдесятером после сомнительного нарушения Ремо Фройлера на 17-й минуте и пропустила на финише от Ферлана Менди – 0:1.

Чемпионат Испании «Реал» не вернет Роналду и сделает все для покупки Мбаппе летом 21 ЧАС НАЗАД