Русская бригада арбитров по главе с Сергеем Карасевым не присоединилась к акции Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией».
Карасев до старта встречи дал свисток, после чего все футболисты обеих команд встали на одно колено в знак протеста против расизма и полицейского насилия в отношении темнокожих. Главный судья и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин проигнорировали этот жест и просто спокойно стояли в ожидании окончания акции BLM.
Лига чемпионов УЕФА
«Манчестер Сити» буднично вышел в четвертьфинал
После отведенного времени Карасев еще раз свистнул для начала матча, и игра Лиги чемпионов началась.
- «Манчестер Сити» выиграл у «Гладбаха» в ответном матче со счетом 2:0 и по сумме обеих встреч (4:0) прошел в четвертьфинал ЛЧ.
- В сезоне-2020/21 бригада Карасева работала только на одном матче Лиги чемпионов – на игре «Аякса» с «Мидтьюланном» в четвертом туре групповой стадии.
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