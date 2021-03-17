Русская бригада арбитров по главе с Сергеем Карасевым не присоединилась к акции Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией».

Карасев до старта встречи дал свисток, после чего все футболисты обеих команд встали на одно колено в знак протеста против расизма и полицейского насилия в отношении темнокожих. Главный судья и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин проигнорировали этот жест и просто спокойно стояли в ожидании окончания акции BLM.

Лига чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» буднично вышел в четвертьфинал 9 ЧАСОВ НАЗАД

После отведенного времени Карасев еще раз свистнул для начала матча, и игра Лиги чемпионов началась.

«Манчестер Сити» выиграл у «Гладбаха» в ответном матче со счетом 2:0 и по сумме обеих встреч (4:0) прошел в четвертьфинал ЛЧ.

В сезоне-2020/21 бригада Карасева работала только на одном матче Лиги чемпионов – на игре «Аякса» с «Мидтьюланном» в четвертом туре групповой стадии.

Чемпионат Англии «Вставать на колено – унизительно». Заха раскритиковал BLM 14/02/2021 В 08:48