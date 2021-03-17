Главный арбитр ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» М (2:0) Сергей Карасев не поддержал акцию Black Lives Matter перед игрой. Судья и его помощники не присоединились к футболистам и не встали на одно колено перед стартовым свистком. Возможно, Карасев навлек бы на себя гнев фанатов и специалистов, но его работа во время матча не оставила вопросов.

«Сергей Карасев – лучший рефери в мире», – написал один из фанов и не остался одинок в этом суждении.

Лига чемпионов УЕФА Судья Карасев – единственный, кто не встал на колено в матче ЛЧ 2 ЧАСА НАЗАД

«АПЛ, Лига 1 и Ла Лига нуждаются в таком судье», – ответили пользователю.

«Можно просто упомянуть российского рефери? Фантастическая работа от него», – оценил действия арбитра один из пользователей.

«Кто бы знал, что не английский рефери по-настоящему умеет работать. Кто-то должен рассказать об этом в АПЛ», – поддержали в реплаях.

«Он был невероятен», – восхитился болельщик манкунианцев.

«Он знает, что делает, в отличие от английских недоумков. Неплохо для рефери уровня ЛЧ», – заявил еще один фанат «Сити».

«Одна из главных звезд матча «Сити» – «Гладбах» – российский реф Сергей Карасев. Толстяк Мосс, Ли Мэйсон и все слабовидящие, непригодные и некомпетентные примадонны из АПЛ должны посмотреть повтор сегодняшнего матча», – считает другой болельщик «горожан».

«Он жжет», – написал другой английский фанат, прикрепив ссылку на концерт рок-группы Карасева.

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счетом 2:0, отличились Кевин де Брёйне и Илкай Гюндоган.

Сергей Карасев показал три желтые карточки.

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