Депутат Государственной Думы Александр Свищев в разговоре с Eurosport.ru прокомментировал решение судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым не вставать на колено перед началом матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) в рамках акции BLM.

«Подобная история может сказаться на карьере Карасева. Хотя для судей, насколько я понимаю, это необязательная процедура, а скорее личное решение. Но это позиция всей судейской брагады, а не только Сергея. Если мы хотим интегрироваться в европейский футбол, надо, конечно, внимательнее относиться к таким вещам. Акция все-таки международная. Не могу судить о личных мотивах арбитров, но для меня ситуация удивительна. Если мы судим европейский матч, знаем об этом международном движении, поддерживающих чернокожих, зачем отрываться от мира? Снова становимся красной тряпкой для европейского сообщества. Но вообще надо лучше разобраться в ситуации и не рубить с плеча. Думаю, наши ребята все-таки не совсем вникли в эту историю.

Лига чемпионов УЕФА Карасев не поддержал BLM. Главное для фанатов – его крутая работа 2 ЧАСА НАЗАД

Я категорически против политизации спорта. Футбол должен быть вне расовых и национальных вопросов. При этом сейчас любой матч – некая политическая акция. Спорт начал поддерживать правительства, президентов, общественные движения. Хорошо видим это в Беларуси. Мы за равноправие, но давайте не будем превращать спорт в политику. Это до добра не доведет», – настаивает Свищев.

«Манчестер Сити» выиграл у «Гладбаха» в ответном матче со счетом 2:0 и по сумме обеих встреч (4:0) прошел в четвертьфинал ЛЧ.

В сезоне-2020/21 бригада Карасева работала только на одном матче Лиги чемпионов – на игре «Аякса» с «Мидтьюланном» в четвертом туре групповой стадии.

Лига чемпионов УЕФА Судья Карасев – единственный, кто не встал на колено в матче ЛЧ 4 ЧАСА НАЗАД