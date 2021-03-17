Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро был недоволен после матча с мёнхенгладбахской «Боруссией». Аргентинец не получал передач от партнеров по команде.

Уходя в раздевалку, Агуэро сообщил об этом тренеру вратарей «Сити» Хавьеру Манцисидору. «Они не дают мне мяч», – сказал Агуэро. Разговор футболиста и ассистента Пепа попал в трансляцию ESPN

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Серхио Агуэро вышел на поле на 75-й минуте, заменив Бернарду Силву. Аргентинец не нанес ни одного удара и отдал 3 передачи.

Сообщалось, что Агуэро может перейти в «Барселону».

«Сити» победил со счетом 2:0, отличились Кевин де Брёйне и Илкай Гюндоган.

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