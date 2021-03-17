Опубликовано 17/03/2021 в 18:13 GMT | Обновлено 17/03/2021 в 19:08 GMT

В Лиге чемпионов определятся последние четвертьфиналисты. 17 марта определятся сильнейшие в противостояниях «Челси» – «Атлетико» (1:0 – в первом матче) и «Бавария» – «Лацио» (4:1).

21:45. А вот кого выпустит на поле Диего Симеоне. Суарес, Феликс – все топчики тут!

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21:40. Появились составы всех играющих сегодня команд. Вот 11 бравых парней, которых определил в старт Томас Тухель.

21:28. Самый интересный матч нас ждет в Лондоне. «Челси» выиграл первый матч у «Атлетико» всего 1:0, поэтому в этом противостоянии ничего не решено. Каким будет исход?

КАК ЗАВЕРШИТСЯ ПРОТИВОСТОЯНИЕ? «Челси» пройдет в основное время «Атлетико» пройдет в основное время «Челси» пройдет по итогам овертайма «Атлетико» пройдет по итогам овертайма «Челси» пройдет по пенальти «Атлетико» пройдет по пенальти

21:20. Думается, в матче «Бавария» – «Лацио» исход ясен, поэтому зададим вот такой вопрос:

С РАЗНИЦЕЙ В СКОЛЬКО МЯЧЕЙ ПОБЕДИТ «БАВАРИЯ»? 1 2-3 4-5 6 и больше

21:15. Всем привет! Онлайн перед матчами Лиги чемпионов уже тут. Ждем горячий и яркий футбол?

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