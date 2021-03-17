«Челси» после победы над «Атлетико» в первом матче 1/8 финала ЛЧ на выезде выиграл еще и на «Стэфмфорд Бридж». Лондонцы никогда не вылетали из главного евротурнира после побед на выезде в первой встрече, а сейчас лишь продлили серию до 14-ти игр.
В первом тайме за «Челси» забил Хаким Зиеш (34'), который прошил Яна Облака после идеальной контратаки и паса Тимо Вернера.
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Мадридцам нужно было забивать дважды, но они снова не создали ничего опасного, как и в первом матче. Окончательно шансы гостей прибил Стефан Савич, который на 82-й минуте ударил в грудь Антонио Рюдигера и схватил прямую красную карточку.
А уже на 94-й минуте вышедший на поле Эмерсон первым же касанием завершил контратаку «синих» ударом в угол, 2:0.
- Луис Суарес не забил в выездном матче ЛЧ в 25-й раз подряд, а Диего Симеоне заменил его на 59-й минуте.
- Жеребьевка 1/4 финала и следующих стадий Лиги чемпионов пройдет 19 марта в 14:00 по московскому времени.
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