В ответной игру 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Лацио» и прошла в следующий раунд.

Первый мяч в игре забил Роберт Левандовский, реализовавший пенальти на 33-й минуте. 11-метровый заработал Леон Горецка, борясь за мяч на угловом с нападающим римлян Ведатом Муричи. Косовар двумя руками вцепился в немца и повалил того на газон. После пропущенного мяча «Лацио» окончательно перестал давить соперника и угрожать воротам Александра Нюбеля.

Во втором тайме «Бавария» продолжила атаковать. Левандовский на 66-й минуте зарядил в штангу из-за штрафной и спустя несколько минут заменился на Чупо-Мотинга. Камерунец всего через минуту после выхода на поле реализовал выход один на один. «Лацио» воодушивился после гола Пароло головой на 82-й минуте, но клуб из Рима не хватило на камбэк даже в отдельно взятом матче.

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Левандовский забил минимум 5 мячей в девятом подряд розыгрыше Лиге чемпионов.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов состоится 19 марта в 14:00 (мск).

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