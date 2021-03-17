«Челси» стал восьмым клубом в четвертьфинале ЛЧ-2020/21 после того, как с полным контролем отбегал ответный матч с «Атлетико». За лондонцев играла статистика и логика, но и они сами не оставили мадридцам шансов.

Перед стартом матча на «Стэмфорд Бридж» (да, Лондон все-таки принял матч ЛЧ) казалось, что у «Атлетико» есть шансы на итоговый успех. Заковырять один мяч и дойти до овертайма вполне в стиле команды Диего Симеоне, но «Челси» не позволил этому стилю прорваться на волю. Лондонцы не вылетали из ЛЧ после выездных побед в первом матче в 13 случаях из 13, а теперь еще продлили серию.

«Атлетико» тоже продлил серию, но со знаком минус. Мадридцы никогда не выходили в следующую стадию, если проигрывали первый домашний матч. Теперь таких неудачных историй у «Атлетико» восемь, а команда Диего Симеоне не сыграет в четвертьфинале ЛЧ и выше в третий раз за последние 8 сезонов. Это все еще выдающийся результат работы аргентинского тренера, который оставляет мадридцев в когорте лучших клубов мира, но кажется, что Диего устал.

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Диего Симеоне, «Атлетико» Фото: Getty Images

Его умения выстроить оборону для гиперрезультатов в Европе (хотя бы полуфиналов ЛЧ) уже маловато. В прошлом году «Ливерпуль» проиграл мадридцам в 1/8 скорее вопреки, а нынешний «Челси» похожих ошибок не допустил. Проблема команды Симеоне – атака. Несмотря на то, что летом в Мадрид за смешные деньги привезли Луиса Суареса, а год назад тоже за смешные, но в другом контексте, Жоау Феликса команда Симеоне не прибавила в атакующей мощи. За семь последних сезонов в Примере мадридцы всего лишь раз забирались в тройку лидеров по ожидаемым голам, причем это произошло не сейчас (только четвертое место после «Барселоны», «Реал Сосьедада» и мадридского «Реала»), а в сезоне-16/17.

Наличие в составе Суареса, Корреа, Лемара, Феликса, Дембеле и других атакующих опций играет Диего Симеоне скорее во вред. Он как будто бы не умеет выстраивать атаку со сложными сочетаниями, потому что в каждом сезоне неизменно играет с оттянутым форвардом и явным страйкером. Когда-то с первой ролью идеально справлялся Антуан Гризманн, чем идеально маскировал неумение «Атлетико» быть вариативным, а вот Жоау Феликс пока уступает французскому предшественнику по качеству.

На фоне мощного «Челси», который до сих пор не пропускал на «Стэмфорд Бридж» под руководством Томаса Тухеля (а уже прошло 6 матчей), «Атлетико» пробил в створ 5 раз (0 в первой встрече) и наиграл лишь на 0,5 xG. Ни разу на протяжении матча не появилось даже намека на камбэк, а замена Луиса Суареса, который в 25-й раз подряд не забил на выезде в ЛЧ, за полчаса до конца встречи показала – Диего Симеоне просто не знает, как вскрыть «Челси», усевшийся с комфортным преимуществом у ворот.

«Челси» же прошел дальше абсолютно заслуженно и теперь закрепился в качестве одного из теневых фаворитов. Лондонцы с приходом Тухеля не только разучились пропускать, но и не проигрывают 13 матчей подряд (лучший тренерский старт в истории «Челси»). В случае успешной сетки лондонцам по силам и полуфинал, и финал. В четвертьфинале, например, можно сыграть с «Реалом», потому что в этом сезоне «Челси» против представителей Ла Лиги имеет 3 победы и ничью с общим счетом 7:0.

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