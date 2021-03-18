17 марта прошли последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» во второй раз обыграла «Лацио», а «Челси» – «Атлетико». Наконец определились все участники четвертьфинала, и можно провести жеребьевку 1/4 и 1/2.
Кто вышел в четвертьфинал
Самое крутое представительство осталось у Англии: в восьмерку лучших пробились три клуба АПЛ. От Германии в почетную стадию просочились два гранда, от Испании, Франции и Португалии – по одному.
Лига чемпионов УЕФА
«Атлетико» не умеет атаковать. У них не было шансов с «Челси»
- «Манчестер Сити»
- «Челси»
- «Ливерпуль»
- «Бавария»
- «Боруссия» (Дортмунд)
- «Реал»
- «ПСЖ»
- «Порту»
Хосеп Гвардиола
Фото: Getty Images
Где смотреть
Волнительная церемония состоится 19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Церемония начнется в 14:00 (мск), а за жеребьевкой можно последить в прямом эфире телеканала Eurosport. Еще трансляцию можно посмотреть прямо на сайте Eurosport.ru и в Eurosport Player. Все для вашего удобства.
Какие правила
Жеребьевка 19 марта – последняя для Лиги чемпионов-2020/21. Мужчины в пиджаках определят и четвертьфинальные пары, и полуфинальные. А еще будет выявлен номинальный хозяин финала, который пройдет 29 мая в Стамбуле.
При жеребьевке не учтут ни посев, ни коэффициент, ни национальные ассоциации клубов: каждый может сыграть с каждым. При жеребьевке 1/8 финала разводили клубы из одной страны и группы – сейчас таких ограничений нет.
Когда пройдут матчи
Первые игры четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Полуфинальные битвы состоятся 27/28 апреля и 4/5 мая.
А сейчас самый важный вопрос:
КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ?
- «Бавария» – действующий победитель Лиги чемпионов.
- В семи последних ЛЧ 5 раз побеждали испанские клубы («Реал» – 4, «Барселона» – 1).
Лига чемпионов УЕФА
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