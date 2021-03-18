17 марта прошли последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» во второй раз обыграла «Лацио», а «Челси» – «Атлетико». Наконец определились все участники четвертьфинала, и можно провести жеребьевку 1/4 и 1/2.

Кто вышел в четвертьфинал

Самое крутое представительство осталось у Англии: в восьмерку лучших пробились три клуба АПЛ. От Германии в почетную стадию просочились два гранда, от Испании, Франции и Португалии – по одному.

Лига чемпионов УЕФА «Атлетико» не умеет атаковать. У них не было шансов с «Челси» 8 ЧАСОВ НАЗАД

«Манчестер Сити»

«Челси»

«Ливерпуль»

«Бавария»

«Боруссия» (Дортмунд)

«Реал»

«ПСЖ»

«Порту»

Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Где смотреть

Волнительная церемония состоится 19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Церемония начнется в 14:00 (мск), а за жеребьевкой можно последить в прямом эфире телеканала Eurosport. Еще трансляцию можно посмотреть прямо на сайте Eurosport.ru и в Eurosport Player. Все для вашего удобства.

Какие правила

Жеребьевка 19 марта – последняя для Лиги чемпионов-2020/21. Мужчины в пиджаках определят и четвертьфинальные пары, и полуфинальные. А еще будет выявлен номинальный хозяин финала, который пройдет 29 мая в Стамбуле.

При жеребьевке не учтут ни посев, ни коэффициент, ни национальные ассоциации клубов: каждый может сыграть с каждым. При жеребьевке 1/8 финала разводили клубы из одной страны и группы – сейчас таких ограничений нет.

Когда пройдут матчи

Первые игры четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Полуфинальные битвы состоятся 27/28 апреля и 4/5 мая.

А сейчас самый важный вопрос:

КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ? Манчестер Сити Ливерпуль Челси Реал Порту Бавария Боруссия ПСЖ

«Бавария» – действующий победитель Лиги чемпионов.

В семи последних ЛЧ 5 раз побеждали испанские клубы («Реал» – 4, «Барселона» – 1).

Лига чемпионов УЕФА «Бавария» выиграла 7-й матч плей-офф подряд и шагнула в 1/4 10 ЧАСОВ НАЗАД