Вам нужно ответить всего на один, но очень важный вопрос.
КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ?
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта в 14:00 (мск). Сайт Eurosport.ru и телеканал Eurosport проведут прямую трансляцию.
- Первые матчи четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Полуфинальные битвы состоятся 27/28 апреля и 4/5 мая.
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