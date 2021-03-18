Вам нужно ответить всего на один, но очень важный вопрос.

КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ? Манчестер Сити Ливерпуль Челси Реал Порту Бавария Боруссия ПСЖ

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта в 14:00 (мск). Сайт Eurosport.ru и телеканал Eurosport проведут прямую трансляцию.

Первые матчи четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Полуфинальные битвы состоятся 27/28 апреля и 4/5 мая.

Лига чемпионов УЕФА Жеребьевка ЛЧ уже завтра. Кому повезет с «Порту» и «Боруссией»? 2 ЧАСА НАЗАД

Лига чемпионов УЕФА «Атлетико» не умеет атаковать. У них не было шансов с «Челси» 10 ЧАСОВ НАЗАД