Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне коротко пояснил, зачем заменил лидера команды Луиса Суареса во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».
– Команде нужно было забивать дважды. На что вы надеялись, когда сняли с игры Суареса? – задал вопрос журналист.
– Забить дважды, – в тон ответил Симеоне. Диалог цитирует Sport.es.
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  • «Челси» вышел в четвертьфинал, общий счет по итогам двух матчей – 3:0.
  • 34-летний Суарес – лучший бомбардир «Атлетико» в сезоне, но в выездных матчах ЛЧ он не забивает с 2015 года.
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