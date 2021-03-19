В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов-2020/21.
Четвертьфинальные пары сложились следующим образом:
1. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия Дортмунд» (Германия)
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2. «Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия)
3. «Бавария» (Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)
4. «Реал Мадрид» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
Команды, указнные в парах первыми, начнут противостояния с дома. В полуфинале победитель 3-й пары выйдет на победителя 1-й, а 2-й сыграет с 4-й.
- Первые четвертьфинальные матчи пройдут 6-7 апреля, ответки – 13/14 апреля.
- Матчи полуфинальной стадии намечены на 27-28 апреля и 4-5 мая.
- Финал пройдет в Стамбуле 29 мая.
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