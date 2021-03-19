«Манчестер Сити» – «Боруссия»

Шансы: 90% – 10%

Пепу Гвардиоле выпал очередной лигочемпионский челлендж имени Влады Седан: нужно придумать такую тактику, чтобы проиграть команде, у которой фактически нет тренера.

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Если серьезно, то «Боруссию» спасет разве что бешеный перфоманс Холлана и Санчо, но Хосеп уже явно прикидывает, как их остановить. Тем более, даже если Эрлинг и Джейдон зажгут, оборона Дортмунда легко может пропустить еще больше – короче, Гвардиолу пора поздравить с его первым полуфиналом в эпоху «Сити».

«Челси» – «Порту»

Шансы: 90% – 10%

Важно понимать, что португальцы выбили «Юве» из-за необъяснимых ошибок туринских лузеров – без них андердогу ничего не светило. Но «Челси» Тухеля – пожалуй, самая надежная команда Европы в плане обороны: Томас хладнокровно уничтожает любые риски, поэтому «Порту» абсолютно ничего не светит. Легкий полуфинал для Романа Абрамовича, который ни капли не жалеет, что выгнал Лэмпса.

Что дальше?

Английская дуэль с непредсказуемым исходом. «Сити» очевидно сильнее в атаке, но Тухель может убить игру и в стиле Ди Маттео-2012 доползти до главного матча.

«Бавария» – «ПСЖ»

Шансы: 65% – 35%

Серж Гнабри («Бавария») и Леандро Паредес («ПСЖ») Фото: Getty Images

После финала-2020 «Бавария» вообще не расслабилась и не стала слабее. Да, немцы иногда зевают в защите, но потом легчайше выносят соперников, создавая тучу моментов и подкрепляя их зверской реализацией.

У «ПСЖ» слишком многое зависит от настроения, травм, внимательности и так далее – стабильностью пока не пахнет. По именам состав французов находится на одном уровне с «Баварией», но немцы элементарно опытнее и увереннее. Чтобы пройти в одну вторую, «Париж» должен сыграть еще эффективнее, чем во втором тайме первой встречи с «Барсой», но Ханси Флик явно против такого расклада.

«Реал» – «Ливерпуль»

Шансы: 50% – 50%

Самая интригующая пара: одни почти весь сезон мучаются без центрального защитника, а у других есть лишь один стабильный страйкер – Карим Бензема. Конечно, Клопп мечтает взять реванш за киевский финал, но «Мадрид» безжалостнее всех в Европе наказывает за косяки в обороне. Предсказать триумфатора нереально: у матча такая афиша, что этот четвертьфинал легко может стать классикой в духе «Реал» – «МЮ» 2003 года.

Что дальше?

Логика рисует финал «Сити» и «Баварии», но это будет слишком скучно – в каждой ЛЧ случаются сенсации. Поэтому обязательно зайдите в этот текст перед стамбульским ивентом – вероятно, вы громко посмеетесь над предматчевыми раскладами.

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