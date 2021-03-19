В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Некоторые пары невероятно равны, а где-то прослеживается очевидный фаворит. Или нам показалось?
Помогите разобраться с первой парой. Тут все за Пепом, да?
КТО ПРОЙДЕТ ДАЛЬШЕ?
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КОГО УВИДИМ В ПОЛУФИНАЛЕ?
Ремейк прошлогоднего финала кажется очень ровным. Или кто-то фаворит?
ВЫБИРАЕМ КЛУБ ДЛЯ 1/2 ФИНАЛА.
Вот тут точно самая сбалансированная пара. Предсказать победителя нереально.
КТО ПОБЕДИТ В ЭТОМ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ?
- Первые четвертьфинальные матчи пройдут 6-7 апреля, ответки – 13-14 апреля.
- Матчи полуфинальной стадии намечены на 27-28 апреля и 4-5 мая.
- Финал пройдет в Стамбуле 29 мая.
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