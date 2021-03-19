Опубликовано 19/03/2021 в 14:24 GMT | Обновлено 19/03/2021 в 14:25 GMT

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Некоторые пары невероятно равны, а где-то прослеживается очевидный фаворит. Или нам показалось?

Помогите разобраться с первой парой. Тут все за Пепом, да?

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КОГО УВИДИМ В ПОЛУФИНАЛЕ? Челси Порту

Ремейк прошлогоднего финала кажется очень ровным. Или кто-то фаворит?

ВЫБИРАЕМ КЛУБ ДЛЯ 1/2 ФИНАЛА. Бавария ПСЖ

Вот тут точно самая сбалансированная пара. Предсказать победителя нереально.

КТО ПОБЕДИТ В ЭТОМ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ? Реал Ливерпуль

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 6-7 апреля, ответки – 13-14 апреля.

Матчи полуфинальной стадии намечены на 27-28 апреля и 4-5 мая.

Финал пройдет в Стамбуле 29 мая.

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