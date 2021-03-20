Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который объявил об окончательном завершении карьеры, прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 Лига чемпионов УЕФА.

«Жестокая жеребьевка», – написал боец в сторис над фото с парами четвертьфиналистов, а также добавил к тексту три эмодзи с обозначением фейспалма.

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Четвертьфинальные пары сложились следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия Дортмунд» (Германия);

2. «Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия);

3. «Бавария» (Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция);

4. «Реал Мадрид» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия).

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 6-7 апреля, ответки – 13-14 апреля.

Матчи полуфинальной стадии намечены на 27-28 апреля и 4-5 мая.

Финал пройдет в Стамбуле 29 мая.

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